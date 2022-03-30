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新北科技防疫有成 在地企業與關島紀念醫院合作推廣

聯合報 / 記者李成蔭／新北即時報導
新北捷格科技與關島紀念醫院的照護醫療雲平台國際合作計畫，在今日正式啟動儀式中，關島台灣辦事處 (GTO)處長嚴樹芬頒發感謝狀，新北資訊中心主任陳富添、捷格科技董事長左典修、台灣智慧醫養產業務展協會首席榮譽顧問林奏延、智康創業投資公司董事長周大任也都出席。圖／新北研考會提供
新北捷格科技與關島紀念醫院的照護醫療雲平台國際合作計畫，在今日正式啟動儀式中，關島台灣辦事處 (GTO)處長嚴樹芬頒發感謝狀，新北資訊中心主任陳富添、捷格科技董事長左典修、台灣智慧醫養產業務展協會首席榮譽顧問林奏延、智康創業投資公司董事長周大任也都出席。圖／新北研考會提供

關島近來準備重啟開放計畫，在關島台灣辦事處協助下，新北企業與關島紀念醫院合作，將新北過去科技防疫的經驗帶入當地，強化關島醫療服務量能。新北研考會表示，新北科技防疫備受國際肯定，盼藉此模式讓醫療照護走進社區及家庭，加速實現未來醫療的新模式。

全球疫情持續發展，新北近來持續強化科技防疫，新北捷格科技與關島紀念醫院的照護醫療雲平台國際合作計畫，在今日正式啟動儀式中，關島總督盧爾德．里昂古蕾露（Lourdes Leon Guerrero）也特別視訊表達感謝與期待，關島台灣辦事處(GTO)處長嚴樹芬則頒發感謝狀，新北資訊中心主任陳富添、捷格科技董事長左典修、台灣智慧醫養產業務展協會首席榮譽顧問林奏延、智康創業投資公司董事長周大任也都出席。

研考會說明，新北在近來防疫中，與捷格科技攜手優化遠距醫療虛擬病房平台技術，成為地方政府在科技防疫最佳實踐經驗，並因此在今年GO SMART Award中獲得最佳願景城市計畫獎，顯現新北科技防疫備受國際專家肯定。

研考會指出，近來隨關島重啟開放計畫，在對方外交部關島台灣辦事處的協助下，關島紀念醫院與捷格科技攜手合作遠距醫療照護平台，不但讓新北科技抗疫的經驗得以輸出，也是展現新北企業能量馳援國際友人，強化關島的醫療服務量能。

研考會主委林豐裕表示，樂見新北醫療科技產業在國際上持續貢獻，在後疫情時代，許多國家逐步邁向「與病毒共存」，疫情雖然拉開了人與人之間的距離，但藉由智慧化讓醫療照護走進社區、深入家庭，加速實現未來醫療的新模式。

研考會補充，新北早在去5月便推出虛擬病房平台「iCare健康雲1.0」，用於檢疫所的隔離個案照護；今年則推「iCare健康雲2.0」，民眾可以透過雲端大數據平台自主管理健康狀況，讓新北市府在智慧抗疫的路上走得更遠。

新北捷格科技與關島紀念醫院的照護醫療雲平台國際合作計畫，在今日正式啟動儀式中，關島台灣辦事處 (GTO)處長嚴樹芬頒發感謝狀，新北資訊中心主任陳富添、捷格科技董事長左典修、台灣智慧醫養產業務展協會首席榮譽顧問林奏延、智康創業投資公司董事長周大任也都出席。圖／新北研考會提供
新北捷格科技與關島紀念醫院的照護醫療雲平台國際合作計畫，在今日正式啟動儀式中，關島台灣辦事處 (GTO)處長嚴樹芬頒發感謝狀，新北資訊中心主任陳富添、捷格科技董事長左典修、台灣智慧醫養產業務展協會首席榮譽顧問林奏延、智康創業投資公司董事長周大任也都出席。圖／新北研考會提供
新北捷格科技與關島紀念醫院的照護醫療雲平台國際合作計畫，正式啟動儀式中，關島總督盧爾德．里昂古蕾露（Lourdes Leon Guerrero）也特別視訊表達感謝與期待。圖／新北研考會提供
新北捷格科技與關島紀念醫院的照護醫療雲平台國際合作計畫，正式啟動儀式中，關島總督盧爾德．里昂古蕾露（Lourdes Leon Guerrero）也特別視訊表達感謝與期待。圖／新北研考會提供

關島 疫情 新北

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