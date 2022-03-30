北市勞動局長陳信瑜記過處分！柯文哲：尊重政風 這案子就這樣

台北市勞動局長陳信瑜先前在與工會茶會時，公然談及標案、並要工會支持副市長黃珊珊，遭質疑違反行政中立且期約賄選，政風處今天調查結果出來，陳信瑜記過一次處分。柯文哲今天表示，尊重政風調查，如果有新的抱怨、新的證據出來，就再去走程序處理，這件案子就這樣。

柯文哲說，對於陳信瑜的相關調查，他的態度是，依照國家的制度，政風、人事處是一條鞭制度，在政府機構是相對獨立，尊重我國的政治組織，政風調查結果查無不法，但有違法公務員服務法規，就是觀感不佳的意思，記過一次。

柯文哲說，政風這是建議案，還要送到人事處的人評會處理，我們要建立法治國家，還是要依法行政，除非覺得法不對，就要修改法，這個案子就這樣，如果有新的抱怨、新的證據出來，就是走程序去處理，關於這件事情，就這樣處理。