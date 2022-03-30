快訊

和碩前副總裁陳屍瀑布溪谷沒有外傷 女兒淚謝搜救人員

疫情燒進大學...世新1學生確診 明起全校師生停止到校

聽新聞
test
0:00 / 0:00

北市勞動局長陳信瑜記過處分！柯文哲：尊重政風 這案子就這樣

聯合報 / 記者林麗玉／台北即時報導
柯文哲今天表示，尊重政風調查，如果有新的抱怨、新的證據出來，就再去走程序處理，這件案子就這樣。圖／引用自直播
柯文哲今天表示，尊重政風調查，如果有新的抱怨、新的證據出來，就再去走程序處理，這件案子就這樣。圖／引用自直播

台北市勞動局長陳信瑜先前在與工會茶會時，公然談及標案、並要工會支持副市長黃珊珊，遭質疑違反行政中立且期約賄選，政風處今天調查結果出來，陳信瑜記過一次處分。柯文哲今天表示，尊重政風調查，如果有新的抱怨、新的證據出來，就再去走程序處理，這件案子就這樣。

柯文哲說，對於陳信瑜的相關調查，他的態度是，依照國家的制度，政風、人事處是一條鞭制度，在政府機構是相對獨立，尊重我國的政治組織，政風調查結果查無不法，但有違法公務員服務法規，就是觀感不佳的意思，記過一次。

柯文哲說，政風這是建議案，還要送到人事處的人評會處理，我們要建立法治國家，還是要依法行政，除非覺得法不對，就要修改法，這個案子就這樣，如果有新的抱怨、新的證據出來，就是走程序去處理，關於這件事情，就這樣處理。

柯文哲 公務員 賄選 陳信瑜 黃珊珊

延伸閱讀

陳信瑜輔選黃珊珊被記過一次 北市議員酸：對政務官沒影響

陳信瑜公然「輔選」黃珊珊 政風處建請記過一次處分

北市今公布陳信瑜政風報告 蔡炳坤：言論顯有不當

陳信瑜2年請假806小時稱合法 北市議員批「請假王」

相關新聞

北市勞動局長陳信瑜記過處分！柯文哲：尊重政風 這案子就這樣

台北市勞動局長陳信瑜先前在與工會茶會時，公然談及標案、並要工會支持副市長黃珊珊，遭質疑違反行政中立且期約賄選，政風處今天...

陳信瑜輔選黃珊珊被記過一次 北市議員酸：對政務官沒影響

北市勞動局長陳信瑜在工會茶會中公然以標案為副市長黃珊珊輔選，遭質疑違反行政中立且期約賄選，市長柯文哲允諾將陳送政風處調查...

文總「城南有意思」將登場 北市警公布相關交管措施

中華文化總會將在4月2日至3日舉辦「2022城南有意思」活動，轄區警方今公布相關交管措施，呼籲用路人遵守員警指揮疏導、提...

屋主囤物臭氣外溢屬「私權」 議員：市府6局處束手無策

台北市士林區福志路一處老式公寓3樓住家，被年老屋主塞滿一屋廢棄物又在屋內隨地便溺，公共樓梯間屎尿臭氣沖天，鄰居抱怨連連。...

「棘皮瘤尾守宮」首次引入台 動物園：檢疫3個月後見客

台北市立動物園日前從新加坡動物園引進金曼蛙、黃帶箭毒蛙、棘皮瘤尾守宮， 3月16日已順利抵達臺灣，隨即展開為期三個月的檢...

人本交通為優先 新北市府推多項交通改善計畫

新北市交通局近年積極爭取中央前瞻預算改善行人通行環境，核定總經費約20.46 億元，中央補助約9.96億元，為六都第一，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。