陳信瑜輔選黃珊珊被記過一次 北市議員酸：對政務官沒影響

北市勞動局長陳信瑜在工會茶會中公然以標案為副市長黃珊珊輔選，遭質疑違反行政中立且期約賄選，市長柯文哲允諾將陳送政風處調查，調查結果下午公布。因陳信瑜言論不當，依公務員服務法，建請記過一次處分，但調查報告送議會後風波未息，議員輪番砲轟記過對政務官沒有影響，陳信瑜應負政治責任下台負責。

由於有多位議員要求議會對陳信瑜提出譴責，議長陳錦祥指出，陳信瑜有違柯文哲當年當選台北市長時所訂的首長規約，對陳信瑜的不適任作為要嚴正譴責，市府應檢討行政中立，他要求市府一定要向市長報告，不可濫用行政資源，應嚴守行政中立。

議員秦慧珠指出，政風處另承諾要調查3月24日聯合聲明，涉及偽造文書，該聯合聲明為何人、何處製作，陳信瑜有無說謊，但這次調查報告中卻沒有，應做後續調查。

議員苗博雅指出，陳信瑜的茶會共有3場，但調查範圍限於3月16日的茶會，15日、17日的茶會也應一併調查，從今天的報告中顯示，陳信瑜不是第一次做這種事，政風處應補充報告其他場次錄音檔。

另外，多位議員提到，為適度規範北市市長及政務人員涉及「選舉活動」之行為，北市在104年10月27日訂有「台北市市長及政務人員涉及選舉活動行為規約」，但柯市府在108年放寬標準，另訂「政務人員法草案」，認為黃珊珊副市長還非公職人員之候選人，「爭茶」會尚非上開規約規範之「選舉活動」，議員不滿市府的規約變來變去。

議員王鴻薇說，這分報告不能接受，且竟在開議前10分鐘才給議員，這是敷衍、漠視議會；徐弘庭、王欣儀表示，議會須提譴責，法律是道德最低標準，陳信瑜要負政治責任。議員林亮君也認為，記過以及在其人事資料註記劣蹟，這對政務官根本沒有影響，應負政治責任下台。

另不少議員認為，市府針對市長及政務人員涉及「選舉活動」之規約，104版本改來改去，一開始嚴格，108年又替柯量身訂做放寬，要求市府應把前後版本和修正結果向議會提出報告，議長陳錦祥裁示，對於議員要求補足的資料，市府須在4月12日提送書面資料，4月13日向議會報告。