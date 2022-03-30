「棘皮瘤尾守宮」首次引入台 動物園：檢疫3個月後見客
台北市立動物園日前從新加坡動物園引進金曼蛙、黃帶箭毒蛙、棘皮瘤尾守宮， 3月16日已順利抵達臺灣，隨即展開為期三個月的檢疫。動物園表示，棘皮瘤尾守宮為台北市立動物園首次引進的新物種，由於兩棲爬蟲動物身上容易帶有特殊病菌，有別於一般哺乳類或鳥類的30天檢疫期，會拉長至三個月，並入住獨立的照養空間。
動物園表示，由於兩棲爬蟲動物身上容易帶有特殊病菌，例如：透過蛙類皮膚感染的蛙壺菌，罹病的個體可能會因為心臟衰竭致死，這種高致死率的病菌在野外已造成超過百種以上的兩棲類動物面臨瀕絕危機，因此兩棲爬蟲動物的檢疫，有別於一般哺乳類或鳥類的30天檢疫期，會拉長至三個月，並入住獨立的照養空間，待個體穩定並擴大族群數目後，再正式登場和遊客見面。
動物園表示，這群新入住的動物房客中，棘皮瘤尾守宮為台北市立動物園首次引進的新物種，牠們原生於澳洲乾燥的岩石沙漠地區，白天休憩於石縫中的陰影處，夜晚再外出覓食，捕捉昆蟲與節肢動物，是晝伏夜出的夜行性爬蟲。牠們的外皮有著明顯凸疣與棘刺，搭配短而肥碩的尾巴、充滿魅力的大頭大眼睛，是難得在澳洲海外目睹的特有種。而動物園本次引進的兩對守宮，在新加坡時即有產蛋的紀錄，未來將有機會能看見逐漸壯大的棘皮瘤尾守宮家族在台北市立動物園開枝散葉。
動物園表示，園方近年來與新加坡動物園保持非常密切的跨國合作，相互共享動物保育的訊息與技術，此外，園內豐富且繁殖良好的數種蛙類也將在不久之後啟程前往新加坡動物園，接續完成保育交流的任務。
此外，動物園與Pinkoi首次跨界合作，結合超萌動物與在地設計能量，推出多款限量聯名商品，其中包含打造的限量「馬來貘變身玩偶包」，園方表示，活動期間凡購買聯名商品，Pinkoi即捐出5%銷售額予台北市立動物園動物認養專戶，兒童節還有「動物寶寶的成長之ZOO，Pinkoi來守護！」限定動物貼圖，於4月1日至4月30日加入Pinkoi官方LINE帳號就能收藏。
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