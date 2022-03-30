新北首認證性別友善廁所 生理用品放送機宣導月經平權

新北今揭牌第一座獲認證的「性別友善廁所」，新北市長侯友宜表示，認證廁所不只多元全齡，更是性別友善，內還設有女性生理用品放送機，宣導月經平權；新北秘書處則說，這次府內跨部門合作，還結合民間設計團隊及企業捐贈設備，並從安全隱私、尊重溝通等面向出發，作為廁所認證標準。

新北於2019年在市民廣場打造公部門第一座「性別友善廁所」，今年也在市民廣場B1的連通道，推出了親子共用、全齡友善、無障礙設備的通用廁所，榮獲全市第一座「性別友善廁所」標章，目前還有另外兩間也在認證程序中。侯友宜今親自到場掛牌，期許公廁從美感到安全感皆能全面提升。

侯友宜表示，該第一座認證的廁所，不但能照顧長輩，也可照顧幼兒跟身心障礙者，內部含有女性生理用品放送機，機器上並宣導月經平權，所以該廁所不只是多元全齡，更是性別友善。

秘書處長饒慶鈺表示，「公廁」儼然已成為「公共政策」，以永續的思維接納各種生理及心理性別，滿足親子共用、身障者、長者的需求，打造真正leaving no one behind的公廁。

新北市議員江怡臻表示，性別友善、親子友善一直是她在議會監督的重點，已建議市府在捷運站男女廁都裝設尿布台，而她認為多元生理用品發放機是很棒的想法，不只衛生棉，女性也能嘗試不同的方式，更重要的是免費、方便取得，改善月經貧窮，達到平權。

秘書處表示，該廁所除跨部門合作之外，還有米索設計團隊規劃、HCG和成企業捐贈了設備，以及凱娜品牌設置的生理用品放送機，更邀請婦女團體及身障團體等來做測試和改進，讓整體廁所的服務品質更加完善。

秘書處指出，在車站及市府連通道人潮眾多，且如廁的需求量大，因此將原本樓梯兩側治安死角的廁所進行改造，全齡性別友善的概念下，內部依照使用者需求設置各式設備，包含小便斗、蹲/坐式馬桶、更衣室、照護床、親子廁間等，且都為獨立空間。