不再發生虎豹潭悲劇 北市兒童月推戶外安全指引

4月兒童月將至，台北市教育局今天宣布活動內容包含親子共遊系列體驗、每周線上抽獎及合作店家專屬優惠等，最大獎還可以抽到iPAD；台北市副市長蔡炳坤表示，有鑑於半年前發生虎豹潭事件，北市並非「今日公祭明天忘記」，希望趁此機會向親師生推廣「戶外教育安全指引」，從行前規劃到活動舉行都能提供孩子健康安全的體驗。

北市教育局推出2022年兒童月系列活動內容及相關優惠措施，並公布台北市編訂的戶外教育安全指引。蔡炳坤表示，兒童節將至，四月分為兒童月，今年除了規劃很多活動外，還把安全擺第一，大約半年前發生虎豹潭事件，北市並非「今日公祭明天忘記」，因此體認到新型態的體驗經濟發展正流行，溯溪、爬山等戶外教育都是新的體驗。

蔡炳坤表示，戶外教育安全指引當中有四個重點，包括訂定契約範本、加強教育宣導、推廣安全資訊、導入專業人員等，陸續會在四月讓親師生充分瞭解，從行前規劃到活動舉行都能提供孩子健康安全的體驗。

國小4年級江同學說，希望兒童節連假可以出去玩，也希望學校能安排上下課顛倒，讓學生帶電動到學校一起同樂，至於去戶外安全，他也說會注意野生動物以及安排行前準備。國小4年級高同學說，希望老師功課出少一點，因為兒童節假期想和家人去海邊，針對戶外教育，她也說去海邊不要急著衝進海裡，避免遭浪捲走。

教育局表示，為了歡慶兒童節，各校也可透過結合校訂課程，舉辦多元創意的慶祝活動展現「台北i學習」；除此之外，為了增進親子共同探索的機會，特別於四月份的周末假期辦理「探索台北親子共遊」親子系列學習活動。例如：動物園以「動物同學會」為主題，規劃自導型闖關解謎遊戲認識台灣動物與熱帶雨林動物；蘭雅國中邀請親子探訪草山水道，結合外師介紹植物生態與認識草山水資源系統等。

教育局表示，兒童月集結眾多好禮及優惠，包含「每周抽獎」、「歡樂地圖」: 每周舉行一次線上抽獎活動，只要是北市公私立國小及幼兒園學生都可參加抽獎，獎項包含iPAD、自行車、智慧悠遊心律手環及樂高組合等；歡樂地圖邀集全市各大主題場館及店家提供多項優惠給北市兒童，只要在優惠期間出示兒童月造型扇即可享優惠，詳細內容歡迎上兒童專屬網站查詢。