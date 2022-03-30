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北市兒童月鼓勵親子共遊 編指引提倡安全意識

中央社 / 台北30日電

4月兒童月將至，北市教育局今宣布活動內容包含親子共遊系列體驗、每週線上抽獎及合作店家專屬優惠等，並提醒熟讀「戶外教育安全指引」，提升安全意識。

台北市教育局今天舉辦2022台北兒童月系列活動暨戶外教育安全指引發表記者會，台北市副市長蔡炳坤致詞表示，體驗經濟是新型態活動，能不能建立良好規範很重要。有鑑於去年虎豹潭意外，市府特別訂立「學校戶外教育安全指引」，由4局處合作，確保學童戶外活動安全。

蔡炳坤說明，指引訂定後，將由教育局加強宣導，觀傳局訂定企業範本，消防局強化行動防災APP的山域及水域聯繫功能，體育局導入專業人員。

台北市教育局說明，指引列舉登山、露營、溯溪、自行車、獨木舟等8個學生常見戶外活動，分別從行前規劃、活動中注意事項及緊急事件處理三大面向，歸納學生需具備的安全觀念、風險評估、自我保護等素養，並提升家長及老師的安全及風險管理評估意識。

教育局表示，兒童月週末假期將辦理親子共遊系列學習活動，例如動物園自導型闖關解謎遊戲、台北大縱走親子體驗、擎天崗環型步道健行、富陽縱走及賞螢活動等，鼓勵學生及家長透過「2022兒童月」網站報名。

教育局指出，「2022兒童月」網站上還有「歡樂地圖」專區，集結兒童新樂園、台北市立天文科學教育館等各大主題場館及店家的多項優惠；另外兒童月週週將抽出平版電腦、智慧手環及樂高組合等大獎，凡是就讀台北市國小及幼兒園學生都有機會。

教育局 北市 親子

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