超商佔用農地 新北28家僅開罰4件

全台農地非農用的狀況比比皆是，今上午時代力量立委陳椒華召開記者會公布新北、桃園和高雄三都農地超商清查結果，合計191家違法營業，其中新北市佔28家，僅裁處4件。新北市農業局對此表示，將逐一檢視28家土地使用分區，若違反區域計畫法將移請權責機關依法裁處。

新北市府統計，28家佔用農地超商，其中都市計畫區12家、非都市計畫區16家，經查非都區內有4家依區域計畫法裁處，依面積大小裁處6至30萬元罰鍰，其餘部分近日排定現勘確認，如屬實依區域計畫法裁處。

新北市經發局長何怡明表示，實務上違反土地使用分區的超商多為加盟店家，經發局將發函超商業者，協助與加盟主溝通輔導至合法場地。而因部分超商開在偏鄉地區，能夠分擔郵寄、繳費等服務，對於便利超商提供類公共服務功能支持，將輔導業者設置於合法場地。