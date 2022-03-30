人本交通為優先 新北市府推多項交通改善計畫

新北市交通局近年積極爭取中央前瞻預算改善行人通行環境，核定總經費約20.46 億元，中央補助約9.96億元，為六都第一，致力打造行人安全、友善的通行環境。

鍾鳴時表示，人本交通一直是交通政策最優先的考量，3年來累計完成總計48公里長的標線型人行道，同時辦理路障清除，建置完成後並由警察局加強取締，以維護其暢通可用；為保護學童通行安全，從2019年開始陸續設置國小通學巷，去年已提早完成建置設置211所國小通學巷設置、1913項設施。

鐘鳴時說，他們也積極處理學校周邊通學廊道工程，目前已經完成38所學校，今年將全數完成50所學校工程，針對人行道寬度不足90公分，109年開始遷移變電箱，已經完成447座，今年預計完成100座，新北市對於行人安全通行空間的努力不遺餘力。

同時，3年累計完成58處道路人行道改善，改善長度達42.8公里、面積10.5萬平方公尺；完成1505條巷弄路障清整、更新或設置放大型行人燈510處，以及503處綠底行穿線，並於1524處路口設置停讓設施、152處行人保護時相，大幅提升行人安全，另執行機車退出騎樓累計15公里，讓騎樓成為行人安全通行空間。

鍾鳴時指出，配合環狀線、淡海輕軌捷運通車時，交通局均審慎通盤檢討沿線的行人通行空間，規劃寬敞舒適且無障礙的人行道，讓民眾安全、安心行走，未來的安坑輕軌及三鶯線亦比照辦理；另配合市地重劃或都市更新，也會要求新闢道路或基地退縮以設置人行道，致力打造以人為本的安全通行環境。