獨居長輩屋內堆雜物引憂慮 北市府將派社工協助

台北市議員楊靜宇指出，住士林區附近公寓1名獨居67歲男性長輩精神不佳，慣性把雜物堆屋內，附近居民憂慮公共安全。北市社會局今天表示，長輩已就醫，後續將派社工協助。

無黨籍北市議員楊靜宇指出，接獲陳情，福志路附近公寓的1名67歲男性長輩，長期在屋內堆積雜物，物品已卡住大門無法開啟，且常有異味飄散至樓梯間，偶爾會把使用過衛生紙丟棄門外，導致附近居民受影響。

楊靜宇發布新聞資料表示，2月底與台北市政府相關局處前往現場了解狀況，發現長輩獨居、喪偶多年且精神不佳，加上屋內堆滿雜物，後續才由社會局協助把人送醫，而其他住戶提及，曾向北市府陳情多次，市府卻以無法介入等為由推託。

楊靜宇說，經詢問北市府局處，此長輩獨居又在家中堆雜物，若不慎發生電線走火等狀況，恐造成火勢延燒，而屋內雜物也可能影響生活環境，要求應關心此名長輩後續狀況，才能減少可能的公共安全問題。

北市府社會局長周榆修指出，此名長輩因精神不佳等狀況，2月底已協助把人送醫，目前仍在醫院治療，待長輩後續返家後，會指派社工等社會福利系統介入，並持續醫生合作與長輩溝通協調，盼能處理屋內雜物等狀況。