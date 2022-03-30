快訊

陳時中報錯中和公寓群聚門牌號碼 衛福部向民眾致歉

直播／社區群聚、多縣市學校傳確診 指揮中心14:15記者會

獨居長輩屋內堆雜物引憂慮 北市府將派社工協助

中央社 / 台北30日電

北市議員楊靜宇指出，住士林區附近公寓1名獨居67歲男性長輩精神不佳，慣性把雜物堆屋內，附近居民憂慮公共安全。北市社會局今天表示，長輩已就醫，後續將派社工協助。

無黨籍北市議員楊靜宇指出，接獲陳情，福志路附近公寓的1名67歲男性長輩，長期在屋內堆積雜物，物品已卡住大門無法開啟，且常有異味飄散至樓梯間，偶爾會把使用過衛生紙丟棄門外，導致附近居民受影響。

楊靜宇發布新聞資料表示，2月底與台北市政府相關局處前往現場了解狀況，發現長輩獨居、喪偶多年且精神不佳，加上屋內堆滿雜物，後續才由社會局協助把人送醫，而其他住戶提及，曾向北市府陳情多次，市府卻以無法介入等為由推託。

楊靜宇說，經詢問北市府局處，此長輩獨居又在家中堆雜物，若不慎發生電線走火等狀況，恐造成火勢延燒，而屋內雜物也可能影響生活環境，要求應關心此名長輩後續狀況，才能減少可能的公共安全問題。

北市府社會局長周榆修指出，此名長輩因精神不佳等狀況，2月底已協助把人送醫，目前仍在醫院治療，待長輩後續返家後，會指派社工等社會福利系統介入，並持續醫生合作與長輩溝通協調，盼能處理屋內雜物等狀況。

北市 獨居 社工

延伸閱讀

屋主囤物臭氣外溢屬「私權」 議員：市府6局處束手無策

陳信瑜助選黃珊珊案 北市府：違反公務員服務法

公車宣導影片現民眾黨議員參選人 北市府：下架

爆用北市府資源輔選黃瀞瑩 藍批黃珊珊黨政不分

相關新聞

屋主囤物臭氣外溢屬「私權」 議員：市府6局處束手無策

台北市士林區福志路一處老式公寓3樓住家，被年老屋主塞滿一屋廢棄物又在屋內隨地便溺，公共樓梯間屎尿臭氣沖天，鄰居抱怨連連。...

人本交通為優先 新北市府推多項交通改善計畫

新北市交通局近年積極爭取中央前瞻預算改善行人通行環境，核定總經費約20.46 億元，中央補助約9.96億元，為六都第一，...

新北首認證性別友善廁所 生理用品放送機宣導月經平權

新北今揭牌第一座獲認證的「性別友善廁所」，新北市長侯友宜表示，認證廁所不只多元全齡，更是性別友善，內還設有女性生理用品放...

不再發生虎豹潭悲劇 北市兒童月推戶外安全指引

4月兒童月將至，台北市教育局今天宣布活動內容包含親子共遊系列體驗、每周線上抽獎及合作店家專屬優惠等，最大獎還可以抽到iP...

超商佔用農地 新北28家僅開罰4件

全台農地非農用的狀況比比皆是，今上午時代力量立委陳椒華召開記者會公布新北、桃園和高雄三都農地超商清查結果，合計191家違...

新北市社會局積極推公私合作 打造優質生活環境

新北市為了滿足各類福利人口不同的需求，社會局運用民間力量，以私公協力的方式，創造福利善的循環，使照顧面更全方位、供給面更...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。