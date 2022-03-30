快訊

陳時中報錯中和公寓群聚門牌號碼 衛福部向民眾致歉

直播／社區群聚、多縣市學校傳確診 指揮中心14:15記者會

新北通過三重永德段都審 規劃擬建社宅1600戶

中央社 / 新北30日電

新北市政府表示，三重永德段都更案日前已通過新北市都委會審議，現提報內政部都委會審議，未來將由國家住都中心規劃興建1600戶社會住宅，有助青年在地就業及生活。

新北市政府城鄉發展局今天發布新聞稿，城鄉局長黃國峰表示，三重永德這次變更範圍為三重都市計畫區內乙種工業區及綠地用地，面積約1.5公頃，土地多屬公有，基地現況由市府與國產署協調先行供綠地使用。

他表示，三重屬溪北地區，是人口正向成長區域且以青年人口居多，未來除興建社會住宅外，也會配合地方需要保留一定空間作為社福服務、長照服務、青年創業、文康休閒及商業餐飲服務等設施使用，以多元服務項目滿足地區民眾需求，將有助於鼓勵青年人口在地就業及生活。

青年 社會住宅

延伸閱讀

基隆及台北校園接連淪陷... 侯友宜曝新北校園最新狀況

新北中和再增2例確診 公所派員發送篩檢宣導

預防老化不能只靠運動 新北為長者評估如何吃才均衡

中壢一號社宅旁瓶頸道路 南亞接受協議價購進度將往前

相關新聞

屋主囤物臭氣外溢屬「私權」 議員：市府6局處束手無策

台北市士林區福志路一處老式公寓3樓住家，被年老屋主塞滿一屋廢棄物又在屋內隨地便溺，公共樓梯間屎尿臭氣沖天，鄰居抱怨連連。...

人本交通為優先 新北市府推多項交通改善計畫

新北市交通局近年積極爭取中央前瞻預算改善行人通行環境，核定總經費約20.46 億元，中央補助約9.96億元，為六都第一，...

新北首認證性別友善廁所 生理用品放送機宣導月經平權

新北今揭牌第一座獲認證的「性別友善廁所」，新北市長侯友宜表示，認證廁所不只多元全齡，更是性別友善，內還設有女性生理用品放...

不再發生虎豹潭悲劇 北市兒童月推戶外安全指引

4月兒童月將至，台北市教育局今天宣布活動內容包含親子共遊系列體驗、每周線上抽獎及合作店家專屬優惠等，最大獎還可以抽到iP...

超商佔用農地 新北28家僅開罰4件

全台農地非農用的狀況比比皆是，今上午時代力量立委陳椒華召開記者會公布新北、桃園和高雄三都農地超商清查結果，合計191家違...

新北市社會局積極推公私合作 打造優質生活環境

新北市為了滿足各類福利人口不同的需求，社會局運用民間力量，以私公協力的方式，創造福利善的循環，使照顧面更全方位、供給面更...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。