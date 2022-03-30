新北通過三重永德段都審 規劃擬建社宅1600戶

新北市政府表示，三重永德段都更案日前已通過新北市都委會審議，現提報內政部都委會審議，未來將由國家住都中心規劃興建1600戶社會住宅，有助青年在地就業及生活。

新北市政府城鄉發展局今天發布新聞稿，城鄉局長黃國峰表示，三重永德這次變更範圍為三重都市計畫區內乙種工業區及綠地用地，面積約1.5公頃，土地多屬公有，基地現況由市府與國產署協調先行供綠地使用。

他表示，三重屬溪北地區，是人口正向成長區域且以青年人口居多，未來除興建社會住宅外，也會配合地方需要保留一定空間作為社福服務、長照服務、青年創業、文康休閒及商業餐飲服務等設施使用，以多元服務項目滿足地區民眾需求，將有助於鼓勵青年人口在地就業及生活。