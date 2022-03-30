新北市社會局積極推公私合作 打造優質生活環境

新北市為了滿足各類福利人口不同的需求，社會局運用民間力量，以私公協力的方式，創造福利善的循環，使照顧面更全方位、供給面更精緻入味，以創造「新北友好市」。例如3年內增加超過1萬個守門員，將社會安全網更密織成「社區安全網」，以防治高風險家庭的發生。

新北市社會局長張錦麗30日在市政會議中，以「民力千斤頂、福利善循環」為題，細數自新北市長侯友宜上任以來，各類社會福利的施政成果，包含公托翻倍成長、里里銀髮俱樂部等市長政見的實踐。

張錦麗說，新北市利用私公協力、跨域合作和資訊整合，廣布社區據點，以提供多元福利服務，新增4788處據點，包含身障、兒少、老人、婦女、保護性和其他等。也推動許多福利方案，例如全齡高風險整合型安全網、惜食分享網、好日子愛心大平台等，均有具體成效，感謝市府各局處和29區公所的全力協助。

張錦麗表示，全市現在已設置102家公托，收托量一都抵五都；加上公托合作聯盟、居家保母等，新北家外托育率已達41％，超越OECD（經濟合作暨發展組織）的36％，希望幫助年輕父母照顧幼兒，也才能鼓勵生育，解決少子化的問題。

張錦麗表示，新北市老年人口11年來成長1倍，目前已超過65萬大關，占全市人口比16.38％，每年還以3至4萬成長。面對銀髮海嘯，新北市推動里里銀髮俱樂部，目前全市已有1596處，讓長輩得以在地就養、健康安老。

張錦麗指出，新北市有17多萬的身心障礙人口，3年多來增加各式服務據點，包含小作所、日照中心和居住家園等，共照顧了3734個身心障礙家庭；另推動輔具超音速，特約廠商遍布全台1082家，主動幫民眾請款補助；還有二手輔具免費送，4年來共回收4.2萬件，經清消後媒合送出3.7萬件，節省公帑3億元。

侯友宜表示，政府資源有限、民力無窮。新北市每人平均4萬多預算，相較於台北市民6萬多，差距明顯，加上幅員遼闊，要滿足各類型的福利需求確屬不易；不過，新北市也是最有愛心、最溫暖的城市，有5千多個人民團體，加上企業、宮廟、教會等組織，以及17多萬的志工，這些豐沛的民間資源，時常挹注新北，使新北在推動各項福利方案，像是有活水泉源、綿綿不絕。

侯友宜舉例，像是針對社會安全網，新北市就運用四大超商幸福保衛站、愛心大平台待用餐、基層診所、藥局、溫心天使等綿密的社區網絡做為防護，3年內增加超過1萬個守門員，將社會安全網更密織成「社區安全網」，以防治高風險家庭的發生。

侯友宜表示，未來要加強獨居長輩和身障朋友的照顧，增加緊急救援服務，增設無障礙環境，讓獨居長輩無論在居家、生活、行動、身心、保護等五大面向都能獲得安全；輔具服務要更Easy Go，開發免紙本、免寄送、免來電的APP，運用爬梯機結合長照車隊Party-Bus，加上全市扣除歷年汰舊換新後有近500輛的復康巴士營運，提供身障朋友和失能長輩更貼心的服務。好日子愛心大平台的捐贈管道也會更多元，讓有心行善者有去處，有需求者有來源，共創「新北友好市」。