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屋主囤物臭氣外溢屬「私權」 議員：市府6局處束手無策

聯合報 / 記者楊正海／台北即時報導
台北市士林區福志路一處老式公寓3樓住家，被年老屋主塞滿一屋廢棄物。圖／楊靜宇辦公室提供。
台北市士林區福志路一處老式公寓3樓住家，被年老屋主塞滿一屋廢棄物。圖／楊靜宇辦公室提供。

台北市士林區福志路一處老式公寓3樓住家，被年老屋主塞滿一屋廢棄物又在屋內隨地便溺，公共樓梯間屎尿臭氣沖天，鄰居抱怨連連。議員楊靜宇接獲陳情，卻因房屋內部為私有權範圍，公權力無法介入，6個市府局處坐困愁城束手無策，社會局2月底先將屋主送醫，正設法在屋主返家前通知家屬協助處理。

楊靜宇表示，屋主把撿回的廢棄物往家中堆，屋裡塞滿再放到陽台，自己的排泄物用塑膠袋裝，屋裡裝不下就一包包放在家門口，鄰居不時清洗，阻擋不了屋內溢出的惡臭，持續半年多，居民擔心恐引發病媒傳播與消防公安疑慮，但市府各局處皆用私權為由，沒有積極作為。

楊靜宇指出，該約40、50年公寓，沒有管委會，對於在自家內囤積雜物製造髒臭，若屋主不肯自己清除，或簽署同意書由清潔隊代為協助清除，市府公權力竟告停擺，包括民政局、社會局、衛生局、環保局、警察局、建管處、區公所等有關單位全都坐困愁城，但他質疑，造成電線走火延燒，責任誰來負？社福有沒有溝通？老鼠蚊蟲不會造成傳染病？

居民反映，情況已持續半年多時間，一再陳情求助，但官員無同理心，不在乎居民環境衛生，也對獨居老人衛生及安全不聞不問，「市府似把我們當成化外之地，任由自生自滅」。楊靜宇指出，這必須跨局處共同承擔清除排除責任，以免憾事發生亡羊補牢就都太晚。

北市社會局長周榆修表示，未來老福中心跟社福中心會共同介入，透過醫生協助，與屋主溝通協調，對居民而言，最重要是清理屋裡屋內雜物，會跟醫生和屋主懇談，盼能簽同意書，進屋內協助清理屋內雜物。

另外，楊靜宇指出，他調閱資料發現，違反公寓大廈管理條例的堆積雜物裁罰案件逐年激增，107年時才2件，108年增多到15件，109年更來到29件，去年的52件再創新高，今年到二月則已累積有11件，合計109件，囤積雜物案件愈來愈多。

消防局指出，囤物的確是容易延燒，根據統計，火災原因以爐火為主，其次是電器類火災，該公寓的情況火災時會有擴大延燒疑慮；士林區長洪進達表示，該案有去會勘過，都是先勸導。

台北市士林區福志路一處老式公寓3樓住家，被年老屋主塞滿一屋廢棄物。圖／楊靜宇辦公室提供。
台北市士林區福志路一處老式公寓3樓住家，被年老屋主塞滿一屋廢棄物。圖／楊靜宇辦公室提供。

衛生局 火災

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