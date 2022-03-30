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汛期將至 北市水利處體檢河川堤防、抽水站等設備
春夏期間進入汛期，極端氣候常降下豪大雨，為了防汛安全，台北市政府工務局水利工程處近日檢查轄區內各河川沿線的堤防等水利建造物，如提防、抽水站或閘門等，確保所有水利設備都能保持正常運作，有效因應暴雨衝擊，發揮防汛功能。
北市水利處表示，身為防汛業務主責機關，每年11月起，就得投入大量人力，全面體檢北市水利建造物，包括堤防、抽水站等設備的安全性，目前台北市共有111.5公里的堤防、19座疏散門、3座防洪閘門、1座堤頂閘門、13座水密門、88座抽水站、423部抽水機組、65座沉沙池及1147扇閘門，汛期前的檢查工作已全數完成。
水利處河工科指出，北市的5月至11月是颱風豪雨最多的季節，每年都在汛期前，完成檢查所管轄河川、區域排水沿線的各項水利建造物，確保這些水利建造物在遭遇洪水、豪雨及其他事故時，皆能運作正常與安全無虞。
河川工程科范振峰說，為事先找出水利建造物及防汛相關措施的各種缺失，並能及時加以修復或改善，水利處會落實定期檢查工作，並投入大量時間及人力，若發現結構缺失可能影響防洪安全時，將即立改善並於汛期前修繕完畢。
水利處表示，為維護市民生命財產安全，每年都全體總動員進行抽水站及水利建造物安全檢查，及早發現缺失，在颱風豪雨來之前做好萬全準備，減少災害帶來的損失。
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