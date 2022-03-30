陳信瑜助選黃珊珊案 北市府：違反公務員服務法

北市勞動局長陳信瑜遭指替副市長黃珊珊助選，引發「東廠治國」說。副市長蔡炳坤今天說，政風處調查指出，陳信瑜無涉及貪瀆等情事，但言論不當違反公務員服務法，將行政處分。

台北市副市長蔡炳坤今天上午出席2022台北兒童月系列活動暨戶外教育安全指引發表記者會後接受媒體聯訪，對於陳信瑜一事表示，市府已依承諾，在今天將政風處調查報告送達議會。

蔡炳坤指出，經過政風處的嚴謹調查與了解，並沒有查出陳信瑜涉及貪瀆或採購法、刑法相關規定的情事，也不構成公職人員選舉罷免法中的賄選要件，而陳信瑜屬於政務官，因此不適用公務人員行政中立法。

蔡炳坤說，不過，政風處報告指出，陳信瑜身為局處首長，在言論方面顯有不當，已經違反公務員服務法，建請市府給予行政處分，府內將開會討論處分內容。

台北市議會國民黨團日前揭露，陳信瑜2月與各行業工會在市府第二行政中心舉辦新春茶會時，公開替副市長黃珊珊輔選，講出「若珊珊當選，我就還在，看你們要不要我在？」、「你們都不在標之前先跟我講，為什麼都標完才跟我講」等話。

陳信瑜得知遭議會國民黨團指控後，帶著圓山大飯店工會理事長張舉成一起，手舉「國民黨鼓勵東廠治國，害老百姓如驚弓之鳥」紙牌，批錄音者違法洩漏，引發爭議。

台北市長柯文哲24日施政報告因此事遭議會杯葛，柯文哲因此在25日道歉，並承諾將把勞動局所有標案、補助案送政風處，以最快速度調查陳信瑜是否涉及不法。