長壽公園改建輪椅族也能玩 議員呼籲編維護預算
新北市樹林區的長壽公園，繼去年底開挖地下停車場後，目前公園暫停開放，區公所趁此時準備改建地上遊具，並新增輪椅族也能遊戲的共融設施，昨晚區公所召開說明會表示，未來遊戲區域將擴大約60坪，市議員廖宜琨則提醒需編列維護預算，常保設施可使用。
⻑壽公園臨樹林火車站，由於周邊商業活動密集且多為傳統社區，缺乏停車空間，前瞻預算補助長壽公園地下停車場興建，總經費3億8716萬元，停車場規劃地下3層，可提供225個汽車位、105個機車位。
區公所趁公園開挖之際，準備更新地面上遊具，由於遊戲場遊具老舊、選擇性較少且遊戲場鋪面沉陷，不符現行規範兒童遊戲場安全國家標準。對於遊戲場使用者安全性有相當影響，公所因此向市府提報改善，以提供⾥⺠更舒適、安全且更多元共融遊具使用環境。
昨晚區公所召開說明會，改建後公園將整修現有滑梯，並新增滑索、鞦韆3組、無遊戲板5座4人蹺蹺板，還有可供輪椅族使用的大轉盤，工程預計開工後190天完工。
新北市議員廖宜琨表示，配置看來新增很多遊具，不過有小孩的地方就有家長，也要設置座椅提供休息位置。另外，過往許多新公園啟用後，吸引許多民眾小孩前來遊玩，但設施損壞後卻無經費能夠立即修繕，要求區公所啟用後必須編列維護費用，使遊具常保可使用狀態。
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