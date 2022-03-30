新北地政局推無人櫃檯服務 節省申請等待時間

數位化服務蓬勃發展，新北市地政局推出無人謄本櫃檯服務，從3月31日起，民眾攜帶自然人憑證至板橋地政事務所或新莊地政事務所，即可體驗自助申請謄本及繳費，節省洽公等待的時間。

地政局表示，目前系統提供新北市各行政區土地、建物第一類、第二類登記謄本、地籍圖及建物測量成果圖謄本，民眾以自然人憑證進行身分驗證，輸入所需標的及謄本種類，搭配電子簽名，以悠遊卡或信用卡付款完成後即可領取謄本，全程零接觸。

地政局說明，透過無人謄本櫃檯核發的謄本，末頁同樣蓋有機關首長職銜簽字章及謄本專用章，超過一頁時，兩頁之間同樣蓋有騎縫章，與臨櫃核發的謄本具有相同效力，此外，也建置謄本查驗平台，掃描謄本上的QRcode並輸入相關資訊，即可於網際網路查驗謄本內容的正確與完整性，提供民眾安心又便捷的數位服務。

此服務目前於板橋地政事務所及新莊地政事務所試辦，未來規劃拓展試辦場域，並納入多元身分驗證機制及行動支付功能，以貼近無人化服務之未來趨勢，希望帶給民眾新的地政體驗。