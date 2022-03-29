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移工仲介未善盡招聘管理 北市2年開罰逾300萬

聯合報 / 記者林麗玉／台北即時報導
台北市逾4萬名移工，民眾聘雇外籍移工，必須透過勞動部許可的私立就業服務機構（仲介公司）辦理。圖／聯合報系資料照片
台北市逾4萬名移工，民眾聘雇外籍移工，必須透過勞動部許可的私立就業服務機構（仲介公司）辦理。圖／聯合報系資料照片

北市逾4萬名移工，民眾聘雇外籍移工，必須透過勞動部許可的私立就業服務機構（仲介公司）辦理，但若仲介公司未善盡招募、引進、續聘許可、失聯通報、安排健檢等管理，北市勞動局長陳信瑜表示，依「就業服務法」可處6萬至30萬元罰鍰，北市前2年即已開罰逾300萬，提醒仲介公司要注意。

北市勞動局統計，仲介公司未善盡受任事務2020年違法件數為9件、共裁罰60萬元；2021年違法件數為14件、共罰258萬元；今年2月底止違反件數3件、共罰48萬元。

陳信瑜指出，仲介公司辦理聘僱外國人就業服務的業務，包括招募、引進、接續聘僱及申請求才證明、招募、聘僱許可、展延聘僱許可、遞補、轉換雇主及工作、變更聘僱許可事項、失聯通報、入境後工作的生活照顧服務、安排入出國、安排接受健檢及結果函報衛生主管機關、諮詢、輔導及翻譯、代辦移工居留業務。

依照「就業服務法」規定，辦理就業服務業務，未善盡受任事務，致雇主違反本法或依本法所發布之命令，或致勞工權益受損，一旦仲介公司違反，可處6萬元以上、30萬元以下的罰鍰。

陳信瑜說，仲介公司違反上述法規的案件中，最常見的是聘僱許可期滿或廢止後，未依規定期限為移工辦理轉出或出國，其次是移工逾期接受健康檢查，其他樣態則是聘僱許可文件未依限補正致使聘僱許可不予核可、移工失聯3日未通報等情況。

勞動局提醒，仲介公司為雇主或外國人辦理就業服務業務時，應注意法令；民眾在尋找仲介公司時，也可至勞動部勞動力發展署的私立就業服務機構查詢系統，確認仲介是否經勞動部許可合法從事就業服務業務，也可查詢仲介公司2年內的違規紀錄，或查詢評鑑結果，作為參考依據。

移工 北市 勞動部

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