關心弱勢不遺餘力 瑞芳莊英梅獲績優社政人員

瑞芳區公所社會人文課課員莊英梅，個子小小卻有著強大的意志力和同理心，雖然辛苦卻從不喊苦，更媒合民間資源希望讓弱勢民眾更好過，因此，也讓她獲得今年新北市績優社政人員的表揚。

新北市政府日前舉辦111年績優社工暨社政人員表揚，瑞芳區有瑞芳區公所社會人文課課員莊英梅獲得新秀獎的表揚，個子小小的莊英梅，有著巨大的意志力，每天處理瑞芳區的低收及中低收入戶民眾的需求，雖然辛苦但卻從不喊苦。

社會人文課課員莊英梅說，瑞芳區比起新北市其他區域，低收及中低收列冊數都相對高，前端里幹事都會協助受理文件，再由社會人文課進行審核，因此她也會去先了解個案家庭狀況，是否符合政府補助的條件，亦或是提供急難救助或是媒合民間資源，讓弱勢戶生活可以好過一點。

瑞芳區公所主任秘書童冠璋說，瑞芳區人口三萬八千多人，但其實中低收和低收入戶就有七百多戶，比例算是相對高，尤其是獨老或是貧困者也是高居不下，課員莊英梅秉持著同理心，協助弱勢民眾辦理各項福利業務，如果公部門無法協助的部分，也會媒合民間的力量來協助弱勢民眾。