社區媒合善心 金山金包里弱勢家庭獲資助

為關懷獨老、弱勢以及新住民家庭，金山區金包里社區發展協會志工都會定期家訪給予關懷與生活協助，更媒合社會善心，讓社區的弱勢家戶能夠過得更好，這次由新莊雷法壇帶來紅包與物資，協助金包里社區需要幫助的家庭。

新莊雷法壇朱國誠說，在金包里社區的號召下來響應關懷弱勢，希望透過實質的紅包與物資的協助，讓弱勢家戶都可以得到幫助，感受到來自社會的溫暖。

在捐贈的現場可以見到餐盒、水果柑橘，都是即將要送給弱勢家戶的物資，還有雷法壇也特別準備了玩具，要送給新住民二代，小小朋友收到禮物都相當開心，而社區志工也在收到物資後，立刻分組將物資派發出去。

金包里社區發展協會許斌煌說，社區中有31戶弱勢家戶，包含了獨老、弱勢以及新住民，社區期待透過定期的社區志工關懷，以及媒合來自社會的善心力量，讓有需要協助的弱勢家戶都可以過得更好。