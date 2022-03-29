快訊

財神爺來啦！大樂透頭獎開出1注獨得 1.5億獎落「這縣市」

中和某公寓近大市場爆群聚 整棟清空後晚間已拉封鎖線

聽新聞
test
0:00 / 0:00

金山長輩愛健康 伸展操跳熱舞延緩失能

觀天下 / 記者廖品涵／金山報導
新北市府社會局、金山區公所與六三社區共同辦理的社區照顧關懷據點設置巷弄長照站，六三社區長輩動感熱舞以及伸展體操都可以輕鬆完成。 圖／紅樹林有線電視提供
新北市府社會局、金山區公所與六三社區共同辦理的社區照顧關懷據點設置巷弄長照站，六三社區長輩動感熱舞以及伸展體操都可以輕鬆完成。 圖／紅樹林有線電視提供

新北市府社會局、金山區公所與六三社區共同辦理的社區照顧關懷據點設置巷弄長照站，預防及延緩失能課程為期12堂，長輩動感熱舞以及伸展體操都可以輕鬆完成，而老師也教長輩應用家中有的擺設與道具做運動，讓長輩可以把運動帶回家做。

體適能老師說，透過循序漸進式的帶領長輩運動，針對社區長輩的特性，安排從緩慢的伸展操開始，再到進階版的熱舞，讓每一位長輩按照自己最大所能，去試著動一動。此外，也希望這些運動的技能可以讓長輩帶回家，因此應用牆面，桌椅等家裡都有的擺設，教長輩如何利用來動健康，在家裡沒事就可以簡單運動。

六三社區發展協會總幹事鐘鼎平說，透過膾炙人口的音樂與輕快節奏，帶著長輩們一起體驗動感熱舞，還有走到活動中心外，利用外牆教長輩拉拉筋，社區希望透過這十多堂的課程，可以讓長輩都愛上運動，進而也達成預防及延緩失能的目標。

金山 長照

延伸閱讀

危樓拆除後接連遭堆廢棄物 中市府要求地主改善

南市社區師傅一對一傳授 協助失落生回歸校園學習

南迴火車噪音影響社區 劉櫂豪求台鐵儘速改善

公布中和社區「詳細地址」 陳時中：比較容易知道關係

相關新聞

關心弱勢不遺餘力 瑞芳莊英梅獲績優社政人員

瑞芳區公所社會人文課課員莊英梅，個子小小卻有著強大的意志力和同理心，雖然辛苦卻從不喊苦，更媒合民間資源希望讓弱勢民眾更好過，因此，也讓她獲得今年新北市績優社政人員的表揚。

社區媒合善心 金山金包里弱勢家庭獲資助

為關懷獨老、弱勢以及新住民家庭，金山區金包里社區發展協會志工都會定期家訪給予關懷與生活協助，更媒合社會善心，讓社區的弱勢家戶能夠過得更好，這次由新莊雷法壇帶來紅包與物資，協助金包里社區需要幫助的家庭。

金山長輩愛健康 伸展操跳熱舞延緩失能

新北市府社會局、金山區公所與六三社區共同辦理的社區照顧關懷據點設置巷弄長照站，預防及延緩失能課程為期12堂，長輩動感熱舞以及伸展體操都可以輕鬆完成，而老師也教長輩應用家中有的擺設與道具做運動，讓長輩可以把運動帶回家做。

移工仲介未善盡招聘管理 北市2年開罰逾300萬

台北市逾4萬名移工，民眾聘雇外籍移工，必須透過勞動部許可的私立就業服務機構（仲介公司）辦理，但若仲介公司未善盡招募、引進...

議員轟柯文哲擬訪新加坡偷偷摸摸？秘書長：也是看報知

台北市長柯文哲昨天接受專訪時自爆，6月將出訪新加坡，議員陳怡君今天在議會民政部門質詢秀出昨天下班前索資回函，回函表示「柯...

社子島拆遷安置 地政局：巿長同意逾65歲弱勢照顧一輩子

台北巿長柯文哲任期倒數不到9個月，社子島開發案已通過環評，柯文哲日前也表示，盼任內可以公告區段徵收，北市議會民政部門質詢...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。