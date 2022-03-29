金山長輩愛健康 伸展操跳熱舞延緩失能

新北市府社會局、金山區公所與六三社區共同辦理的社區照顧關懷據點設置巷弄長照站，預防及延緩失能課程為期12堂，長輩動感熱舞以及伸展體操都可以輕鬆完成，而老師也教長輩應用家中有的擺設與道具做運動，讓長輩可以把運動帶回家做。

體適能老師說，透過循序漸進式的帶領長輩運動，針對社區長輩的特性，安排從緩慢的伸展操開始，再到進階版的熱舞，讓每一位長輩按照自己最大所能，去試著動一動。此外，也希望這些運動的技能可以讓長輩帶回家，因此應用牆面，桌椅等家裡都有的擺設，教長輩如何利用來動健康，在家裡沒事就可以簡單運動。

六三社區發展協會總幹事鐘鼎平說，透過膾炙人口的音樂與輕快節奏，帶著長輩們一起體驗動感熱舞，還有走到活動中心外，利用外牆教長輩拉拉筋，社區希望透過這十多堂的課程，可以讓長輩都愛上運動，進而也達成預防及延緩失能的目標。