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雙城計畫串連各空間 板橋府中路4月拓寬完工改雙向通行

聯合報 / 記者李成蔭／新北即時報導
板橋區公所及新北市警察局側府中路上的99號、F501號公車站牌將於4月1日起移至捷運2號出口縣民大道上，與「府中捷運站」公車站合併，施工單位新工處日前已於公車站正面及側面貼上公車改道公告。圖／新北工務局提供
板橋區公所及新北市警察局側府中路上的99號、F501號公車站牌將於4月1日起移至捷運2號出口縣民大道上，與「府中捷運站」公車站合併，施工單位新工處日前已於公車站正面及側面貼上公車改道公告。圖／新北工務局提供

新北工務局近來力推府中雙城計畫，透過「雙軸三廣場」改善工程，創造友善人行環境，其中為配合未來府中廣場動線調整，府中路商店街側將拓寬雙向各2線車道，並於4月1日開放民眾通行，位於警局側的公車站則將與「府中捷運站」公車站做合併，請通行民眾及公車族注意。

新工處說明，位於府中捷運站1號及2號出口間的府中路（商店街側）已拓寬為雙向各2線道路，預計於4月1日起開放通行，屆時將一併調整府中廣場的車行動線，封閉原分屬廣場兩側的單向府中路，將車流整合至商店街側府中路，提供雙向通行，請用路人依循道路標誌、標線小心駕駛。

除調整車行動線外，這次也整合府中路上零散的公車停等區，讓公車停靠位置較集中，方便公車族上下車。新工處指出，對公車族來說，影響最大的是原在板橋區公所及新北市警察局側府中路上的99號、F501號公車站牌，4月1日起將移至捷運2號出口縣民大道上，與「府中捷運站」公車站合併。

工務局長詹榮鋒表示，施工中的府中廣場原有一半空間是作捷運轉乘停車場使用，有281個機車停車位，未來將改由下沉式停車場，上方則成為休閒遊憩廣場，未來捷運2號出口廣場、捷運3號出口廣場及府中456廣場將縫合串聯，擴大人行空間，營造舒適便利的人行環境，全案預計明年2月完工。

新北工務局近來力推府中雙城計畫，透過「雙軸三廣場」改善工程，創造友善人行環境。圖為府中廣場完工示意圖。圖／新北工務局提供
新北工務局近來力推府中雙城計畫，透過「雙軸三廣場」改善工程，創造友善人行環境。圖為府中廣場完工示意圖。圖／新北工務局提供
配合未來府中廣場動線調整，自4月1日起將封閉板橋區公所及新北市警察局前單向府中路，而原本單向的府中路商店街側，則拓寬為雙向各2線車道，請民眾改由捷運府中站1號及2號出口間的府中路雙向通行。圖／新北工務局提供
配合未來府中廣場動線調整，自4月1日起將封閉板橋區公所及新北市警察局前單向府中路，而原本單向的府中路商店街側，則拓寬為雙向各2線車道，請民眾改由捷運府中站1號及2號出口間的府中路雙向通行。圖／新北工務局提供

公車 捷運 新北

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