議員轟柯文哲擬訪新加坡偷偷摸摸？秘書長：也是看報知

台北市長柯文哲昨天接受專訪時自爆，6月將出訪新加坡，議員陳怡君今天在議會民政部門質詢秀出昨天下班前索資回函，回函表示「柯文哲市長暫時無國外出訪行程」，議員痛批柯市府「偷偷摸摸」、「浪費公帑」，質疑選前說好的公開透明？秘書長陳志銘今則在議場表示，出訪新加坡是從報紙上看到的，確實昨天之前都不知道，這是事實，議員問，是不是跟柯文哲感情不好？陳志銘表示，應該是教育局系統在安排。

陳怡君質疑，目前疫情正延燒，柯文哲還要出訪，不僅可能影響國內疫情，還可能癱瘓市府運作，應該線上參訪就好，對此，陳志銘表示，防疫的事情應該會做好，副總統賴清德先前也有出訪過，用相同的標準去做就可以。引發議員怒斥，蔡總統的民調也沒有柯文哲這麼爛，這麼差！

陳怡君說，她昨天上午緊急索資柯文哲市長國內及國外出訪行程，市府在下班前將近下午5點索資回覆無國外出訪行程，未料在三個小時後柯文哲自爆將出訪新加坡。陳怡君質詢時痛批，柯文哲市長連出國門都要騙，偷偷摸摸不光明正大。陳質疑，究竟是秘書長被市長騙了？還是秘書長刻意欺瞞議會？還是市長跟秘書長一起串謀欺騙市民？

陳怡君更進一步質疑，柯文哲4月10號即將赴宜蘭參訪，議會去函詢問相關行程規畫，秘書處竟然回覆稱，只知道幾月幾號去哪裡，去交流什麼、去見誰，有哪些人會去，通通不知道。陳怡君直呼太離譜，行程距今已剩12天不到，這麼重大的行程由市長帶隊，竟然連行程草案都沒有，是不能說還是不敢說？抑或「行市政參訪之名，行民眾黨輔選之實？」

陳志銘表示，名單中有一級首長，還有工作人員，確實的出訪地點下周才會確認出來，因為要配合對方時間。

陳怡君建議，柯市府在疫情期間不該帶一級機關首長跟府內工作人員近60餘人，冒著被染疫的風險，若不幸染疫，除了徒增國內的疫情之外，也將癱瘓市府行政系統。陳怡君說，柯文哲市長自詡是最擅長使用網路的首長，疫情期間市長可用視訊軟體交流，不應貿然出訪。