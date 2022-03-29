社子島拆遷安置 地政局：巿長同意逾65歲弱勢照顧一輩子

台北巿長柯文哲任期倒數不到9個月，社子島開發案已通過環評，柯文哲日前也表示，盼任內可以公告區段徵收，北市議會民政部門質詢，議員鍾佩玲關注社子島弱勢拆遷安置，北市地政局長張治祥表示，府內檢討後，市長柯文哲已同意，65歲以上弱勢長者，市府願意照顧到一輩子，可以續租優惠到終老。

柯文哲25日在議會施政報告曾指出，剩下任期，會用最大力量處理社子島開發案，只要政府財力可以負擔，怎麼安置會採取最寬鬆態度。張治祥今天表示，65歲以上弱勢長者，市府願意照顧到一輩子。

不過議員認為，應針對弱勢444戶，不分年齡被照顧到終老，張治祥則表示，資源真的有限，也希望弱勢能夠成長、自已有儲蓄，另外，續租第13年之後將開始調整租金，這一部分沒有調整，續住後面的12年將分兩段租金，6年、6年調整。

鍾佩玲質詢社子島後續拆遷安置表示，北市府的相關配套不能是空談，拆遷安置攸關居民權益，要求北市府訪寬。包括應將續住年限拉長、租金補貼不應納入12年為分野點、不要忽略弱勢邊緣戶。

張治祥表示，相關拆遷安置都會務實滾動檢討，至於上千戶弱勢邊緣戶，議員認為，弱勢邊緣戶生活水準與弱勢戶差不多，卻資格未達弱勢，未來該如何協助？張治祥說，開發案規畫有委員會，將針對弱勢邊緣戶的實際狀況，個案檢討，民眾客觀條件若不符合相關規定，還是可以有個案檢討空間。

另外，社子島有30多處宮廟後續拆遷安置？目前規畫有坤天亭、威靈廟、玄安宮原地保留，民政局長藍世聰表示，其他宮廟還是會看宮廟規模大小，如果沒有土地所有權，就會協助安置在公園，但還是需公園主管機關同意，但若小廟太多，也不適合都在公園，建議可以整併安置，希望成立一個管委會管理，這是一個好的方向，會努力溝通。