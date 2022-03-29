五星飯店危老重建市值暴增 北市議員批居住不正義

政府力推危老重建，不過有北市議員就發現，像是西華飯店、國賓飯店明明只有30多年，且並非危樓，卻也申請危老重建，若以最高容積獎勵40%計算，重建後等於送給財團市值約150億的樓地板空間，並不正義也可能擴大貧富差距。建管處強調，所有危老案一定是符合要件依法核准，不過會再研議是否要給予單一所有權人危老優惠，以達居住正義。

議員梁文傑今質詢時指出，政府推危老重建政策是希望能幫助弱勢，但現在確有很多「強勢」再推危老，如西華飯店、國賓飯店，都看不出有危老重建的必要性，除了擁有升降設備，耐震等級也都合格，還能拿到危老的容積獎勵。他舉西華飯店為例，已拿到40%的容積獎勵，市場評估能多賺150億元，等於北市府贈送樓地板面積，雖然都合乎程序規定，不過這就是居住不正義。

都發局長黃一平說，危老重建屬於中央法令，只要符合危或老其中一項定義，就可以申請。梁文傑質疑，雖然這些飯店屋齡都有30年以上，可是條件中還有「危」，反問到底這些建築的危險性為何？建管處長劉美秀解釋，要同時又老又危才能申請，業者都有委託結構技師做鑑定，梁文傑則說「找人做報告就能獲得150億的利潤誰不要做？」。

建管處解釋，危老重建申請有初評和複評，皆由指定的4大公會進行，建築物耐震也有2階段審查，只要R值大於30就達到低標，而建築物本身沒電梯也會進入危老程序，像是西華飯店等大型個案有電梯就會經過複評，並會再次確定耐震，雖然沒有立即性公共安全，但也有達到危老條例的適用標準。

梁文傑表示，那些機構可以為了150億搞出很多東西，雖然沒有要指責誰，但類似的案子如果要重建就自己重建，結果卻變成重建還能拿到市府送的40%容積獎勵，那乾脆重改變成豪宅，市府應該至少要回容積獎勵的一半才對。

議員王欣儀說，現在的危老重建造成貧富差距，經濟弱勢的社區如果沒有100%同意就無法申請危老，但這種單一所有權人分明就是地主或財團，產權簡單，反而可以享受到危老優惠和利益，真正受苦難的人卻拿不到。

黃一平回應，這部分確實可以研議，問中央是否可行，目前全台北市的危老重建的申請案件約有60件，不過是否為單一所有權人或集團公司還要後續清查。建管處說，危老申請案一定都是符合要件依法核准，核圖主管，現在就是會先研議是否要讓單一所有權人獲得危老優惠，並給中央相關建議。