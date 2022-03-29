工料上漲追加9億預算 議員曝校園改建卻未規劃停車場

台北市議會教育委員會今審查9件校園興建工程案追加預算提案，由於工料上漲追加經費共9億多元，教育委員會召集人、議員游淑慧質疑，校舍久久修建一次，有的修建卻未考量住戶需求興建停車場，質疑由停管處評估，恐變成「喬事情」，因此附帶決議要求停管處將停車場列入考慮。

北市教育委員會今審查忠義國小、東園國小、內湖國小、新湖國小、景美女中、內湖國中、新和國小、敦化國小、北投國中等校舍修建，均因應市場行情物價上漲，需要增加預算，9案經費共追加9億多元。

游淑慧指出，過去她曾提案國小開發就應蓋停車場回饋里民，舉例來說，內湖國小緊鄰碧湖，周邊停車需求大，此次卻未興建停車場，讓她批評「你們到底有沒有實地去看過」。

教育局工程及財產科長黃一正說明，9案校園大小場地改建不一，有的是補蓋活動中心，有的是改建綜合教學大樓等，至於游淑慧曾在2020年提案，國小只要有開發就要蓋停車場，但是否興建要由停管處評估量體大小及周邊停車需求。

游淑慧質疑由停管處評估，恐變成「喬事情」，最終裁示9案預算通過，但附帶決議要求，教育局辦理校園改建案，停管處應將停車場參建列入優先考慮要件。

北市停管處表示，現在景美女中、內湖國中與新和國小都會蓋停車場，其餘6間學校沒有興建，是因為改建面積不大，有時候只是1、2棟建築，再加上挖掘樓層的經費都是5倍起跳，或是已經針對周邊停車需求做過調查，附近可能有其他停車場，停管處強調，若周邊停車位供給量太少，本來就會一併納入考慮。