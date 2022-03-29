快訊

中市4足跡曝光！麥當勞、鍋貼名店、太原球場、清水休息站

聽新聞
test
0:00 / 0:00

工料上漲追加9億預算 議員曝校園改建卻未規劃停車場

聯合報 / 記者潘才鉉鍾維軒／台北即時報導
台北市議會教育委員會今審查9件校園興建工程案追加預算提案，圖為東園國小校舍共構案。資料照／台北市政府提供
台北市議會教育委員會今審查9件校園興建工程案追加預算提案，圖為東園國小校舍共構案。資料照／台北市政府提供

北市議會教育委員會今審查9件校園興建工程案追加預算提案，由於工料上漲追加經費共9億多元，教育委員會召集人、議員游淑慧質疑，校舍久久修建一次，有的修建卻未考量住戶需求興建停車場，質疑由停管處評估，恐變成「喬事情」，因此附帶決議要求停管處將停車場列入考慮。

北市教育委員會今審查忠義國小、東園國小、內湖國小、新湖國小、景美女中、內湖國中、新和國小、敦化國小、北投國中等校舍修建，均因應市場行情物價上漲，需要增加預算，9案經費共追加9億多元。

游淑慧指出，過去她曾提案國小開發就應蓋停車場回饋里民，舉例來說，內湖國小緊鄰碧湖，周邊停車需求大，此次卻未興建停車場，讓她批評「你們到底有沒有實地去看過」。

教育局工程及財產科長黃一正說明，9案校園大小場地改建不一，有的是補蓋活動中心，有的是改建綜合教學大樓等，至於游淑慧曾在2020年提案，國小只要有開發就要蓋停車場，但是否興建要由停管處評估量體大小及周邊停車需求。

游淑慧質疑由停管處評估，恐變成「喬事情」，最終裁示9案預算通過，但附帶決議要求，教育局辦理校園改建案，停管處應將停車場參建列入優先考慮要件。

北市停管處表示，現在景美女中、內湖國中與新和國小都會蓋停車場，其餘6間學校沒有興建，是因為改建面積不大，有時候只是1、2棟建築，再加上挖掘樓層的經費都是5倍起跳，或是已經針對周邊停車需求做過調查，附近可能有其他停車場，停管處強調，若周邊停車位供給量太少，本來就會一併納入考慮。

停車場 游淑慧 北市

延伸閱讀

公車宣導影片現民眾黨議員參選人 北市府：下架

藍綠議員批寄生市府 黃瀞瑩：傳說中的藍綠合？

挨藍綠轟寄生市府 黃瀞瑩：難不成傳說中藍綠合？

又寄生市府？公車播學姊宣導影片 議員:民眾黨吃相難看

相關新聞

工料上漲追加9億預算 議員曝校園改建卻未規劃停車場

台北市議會教育委員會今審查9件校園興建工程案追加預算提案，由於工料上漲追加經費共9億多元，教育委員會召集人、議員游淑慧質...

藍綠議員批寄生市府 黃瀞瑩：傳說中的藍綠合？

台北市議員選戰年底登場，台北市長、民眾黨黨主席柯文哲頻遭質疑寄生市府，現又傳出大台北公車輪播的宣導影片竟是民眾黨參選人黃...

政治不要凌駕專業？許淑華嗆柯文哲「防疫不是預言」

台北市長柯文哲曾預吿「4月疫情將反撲」，日前在議會備詢時被市議員許淑華在當面怒嗆、斥「閉嘴」；國內本土疫情再度死灰復燃；...

新北為長者推道安桌遊、VR體驗 專家：應思考換照制度

長者在碰到交通事故時，往往死亡率較高，社會局強調，近年持續做道安教育、擴增行動宣導團，今年還推道安桌遊及VR體驗，以豐富...

專訪／侯友宜發豪語 要打造「北台灣發展中心點」

新北市長侯友宜絕大多數民調指標皆是六都之冠，他在任內將五股垃圾山翻轉成「五股夏綠地」，重劃新泰塭仔圳，未來也計畫興闢、改...

6成3新北青年想創業 店租過高望之卻步

今年初成立的新北市青年局，今於成立後首次發布青年民調，針對創業、公共事務、對政府表達意見、促進就業方式等表達意向。民調顯...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。