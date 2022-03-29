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新北為長者推道安桌遊、VR體驗 專家：應思考換照制度
長者在碰到交通事故時，往往死亡率較高，社會局強調，近年持續做道安教育、擴增行動宣導團，今年還推道安桌遊及VR體驗，以豐富有趣方式提醒長輩行的安全，傷亡事故肇責已略降；與會顧問建議，也應教育一般用路人體諒弱勢用路人，並檢討長者駕照換照制度。
新北今召開道安會報並專案報告「高齡者道安教育再精進」。老人福利科長林妏燕分析高齡者近3年事故，去年度高齡者死亡事故主要肇責較109年減少4%，但受傷事故卻微幅增加1%。
高齡者使用的運具以機車與步行為主，其中傷亡事故主要原因為高齡機車駕駛人未依規定讓車、高齡行人未依規定行走行人穿越道，顯見未遵守交通規則為肇事原因大宗。
林妏燕指出，為改變高齡者認知與行為，加強用路安全意識，社會局推動高齡道安教育宣導，從去年到今年都擴增行動宣導團，並培訓志工成為道安推廣員及守護員，共同參與道安宣導。
而為解決教材生硬及單向式課程等問題，也推出「道安桌遊」及「危險感知VR體驗」，防疫期間更創立「道安數位E-box平台」，內有豐富交通安全線上課程，讓長輩在家防疫也能學習。
與會顧問表示，其實碰到事故的民眾中，高齡者的比例並不高，但因為身體因素，死亡率卻是比較高，因此更重要的應該是在教導一般用路人必須尊重其他較為弱勢的用路人，才能根本解決問題。
另名與會顧問則說，高齡者產生道安事故其中一重點是騎機車，還是希望長者可以不要騎。雖然現在監理制度有針對75歲駕駛做駕照換照，但汽機車在駕駛上畢竟本質不同，相關制度應好好思考。
新北副市長陳純敬表示，高齡者可能因為生理退化導致反應緩慢，高齡者交通事故率逐年上升，加強相關交通安全意識已經刻不容緩，也呼籲長輩們一定要遵守交通規則，才能保障自己與他人生命安全。
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