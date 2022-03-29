專訪／侯友宜發豪語 要打造「北台灣發展中心點」

新北市長侯友宜絕大多數民調指標皆是六都之冠，他在任內將五股垃圾山翻轉成「五股夏綠地」，重劃新泰塭仔圳，未來也計畫興闢、改建多家醫院，最重要的是侯打算將新莊、泰山、五股與新板特區及三重、蘆洲打造成新北「三個核心」，帶動城市發展，讓新北成為「北台灣發展中心點」，在2030年與台北市並駕齊驅。

●努力做事的人 不會算計政治選票

侯友宜首先談到，他是努力做事的人，政治都在算選票，他不太在行，許多複雜的問題只要簡單思考，就能解決，想要做事情就別去擔心那麼多，別管會不會得罪人、損及他人利益，用最單純的心思去做，問題就能迎刃而解。警校教他的那套就是好好做事，他當市長也是把那套挪過來，其實就是基本功。

侯友宜憶起當年，他打了20幾場槍戰，隨時都可能付出生命，但如果想太多，那根本不用上場，所以要好好做事就什麼都不要想，往前去做就對了。當初選擇這條路，就要「義無反顧」，好好地走，絕對可以完成任務，想太多、想太複雜，反而伴手絆腳，只要團隊一起下去做，就可以做好事情。

●長期資源不均 導致新北長期邊緣化

侯友宜表示，他來到新北市12個年頭，發現這裡有幾個地方與六都不太一樣的劣勢，但「劣勢可以轉化為優勢」。

侯友宜說，新北的劣勢就是在台北市旁邊，以前的新北市叫做「台北縣」，有29個鄉、鎮、市，發展中心永遠都在台北市，他們就是台北市衛星城市，大家都很清楚，所有交通路網、環境建設發展，全都是以台北市為中心，像捷運的中心點就是台北車站，可是新北的土地面積有2532平方公里，其實大於台北市好幾倍。

侯友宜還提到，如此大的面積，畫設29個區，就會出現城鄉差距，每個區都是獨立的，且有不同的文化背景，像永和就是軍公教聚集地，三重、新莊就是南部人上來的第一站、板橋則是元老發源地。

侯友宜提到，台北人不會自己說他住在哪個區，但新北市的人會說：「我是三重人」、「我是永和人」，大家都覺得哪天要在這個地方賺上很多錢，到台北市買房，光宗耀祖。

侯友宜指出，除了台北，高雄市比較特殊，他被港口包圍，不過像桃園市、台南市其實發展都很平均，拉回到新北，這裡每個區都是獨立的，各處都有特殊文化，有傳統工業、農業等，但因為60年來經費都在台北市手中，更別提新北的人均預算是4.4萬，而台北市有6.4萬、桃園約5.4萬，新北長期被邊緣化，所以出現了城鄉差距。

●軌道規劃搭配城市建設 打造北台灣生活圈

侯友宜講，台北市是發展中心點，這就是新北市現在發展的最大劣勢，他想要把這個劣勢完全轉換過來，他以前說要建構「雙北生活圈」，但經過12年，他要說的是建立「大台北的生活中心」。

侯友宜解釋，國外大都市都是以1千萬人口在發展，包括東京、洛杉磯、深圳、廣州，若以這個結構來看，新北的劣勢便能轉換成優勢，這裡腹地大，可發展空間多，城市發展能夠共好，只要做好建設，民眾就會有光榮感、幸福感、歸屬感，覺得住在新北是件很驕傲的事情，所以他才從剛開始喊的「雙北共同生活圈」轉換成「大台北生活圈」。

侯友宜提到，他希望透過三環六線，把大台北生活中心拉出來，最遠可以到桃園。他現在是一環一環在拉，現階段捷運南、北環正在發包，如果台北市東環段也發包，第一大環就能全部串起來。接下來就是利用新北樹林線還有板南線、新莊、蘆洲、五股、泰山等軌道設施包出第二環，最後的第三環就是到桃園，軌道交通路網就成功接出去了。

侯友宜說，這個時候，新北市就會是在中心點的位置，他將搭配軌道建設建構「三個核心」，一個是新莊塭仔圳、五股泰山，一個是新板特區，另一個是三重、蘆洲，當翻轉三個軸心後，就能從汐止拉出一條微笑取線，能到蘆洲走關渡大橋，將發展再拉到淡水。

侯友宜表示，未來只要利用鐵軌建設將城市串聯起來，再加上三環六線周邊的城市發展，有信心在2030年與台北市並駕齊驅，新北將不再是台北市的衛星城市，而是「北台灣的中心發展點」，這也是他的願景。

侯友宜表示，整個人口380萬都在這個地方，這些腹地有2731公頃大腹地，閒置的空間可以讓政府開發，為什麼不拿來做中心點呢？這些建設只要通了，一切就會就順了。

對於新北市想宜居的市民中，有四分之一想移去台北市。侯友宜說，以前來到新北的認為是鄉下，都想去台北市，但現在不會了。侯友宜說，等三軸心建設好，加上2030時，9成軌道都建設好，新北將不再是台北市的衛星城市，而是「北台灣的中心發展點」，新北市是在築他的夢，希望2030不但跟台北並駕齊驅，而且是帶動北台灣的發展的領頭羊。

●翻轉新北首要目標 處理城市毒瘤

侯友宜表示，城市發展首要目標就是解決嫌惡設施，但他上任時覺得很納悶，為什麼「城市之瘤」五股垃圾山30年沒人處理？新泰塭仔圳50年沒人動過？

侯友宜說，所以他2018年走馬上任後，第一個拿五股垃圾山開刀，啟動翻轉計畫，當他要處理這些違章建築時，竟然還有人敢威脅他，他當警察出身的怎麼可能會怕業者恐嚇，他要求對方配合計畫，只要不同意，就是拆除，花沒多久時間就將五股垃圾山改造成「五股夏綠地」，整體環境大幅改善，現在僅剩下1百多家願意配合的廠家。

侯友宜表示，許多人都以為要解決治安毒瘤是警察的事，但治安其實是市政府的事，他一上任就關了許多網咖、博弈電動玩具店，用違反建築法令舅舅可以處理，像是五股垃圾山就是這麼處理的。

侯友宜指出，新泰塭仔圳的問題也是一樣，6000間違章工廠擺在國門之都，每個人從桃園機場到台北市都會看到一片鐵皮屋，根本不能看，他特別到內政部報告，對方還問：「你是說真的還假的？」，他認真向中央說明，審查委員會也很配合，僅花1、2年就通過案子，開始執行，最後花了半年就幾乎全數拆除，地景風貌完全改變。

侯友宜表示，新泰塭仔圳完工後，再加上五股夏綠地、泰山楓江地區約有近600公頃，是2個大安區的腹地，這樣的空間絕對能夠好好發展，會是未來產業最好的地方。

侯友宜指出，解決城市毒瘤後，大家對政府就會有信心，配合度也比較高，他接下來要在三重蓋第二行政中心，他一毛錢都沒花，蓋了一座100多億的第二行政中心大樓，以前土地變更只拿37%，但他對建商說，37%只是基本價，若要變更，就必須幫市府蓋一棟淨零炭的大樓，要把府內外局處移過去，將原有空間拿來做更有效益的事。

●長照弱點逐一補足 建立新北獨立醫療網

侯友宜說，民調有一部分的問題在於「長照」，若將醫療算進去，其實大家都可以看出北部醫療網是以台北市為中心點，雙北為共同生活圈，大型醫院幾乎都在台北市，新北僅有亞東、耕莘、馬偕等少數醫院能提供重症治療，所以他很積極處理這個問題。

侯友宜指出，他上任時，立刻興建土城醫院，接下來也規畫將三重衛生所搬走，擴建三重醫院，另外，新北第二行政中心完成後，衛生局將轉駐該處，聯合醫院板橋院區就有空間能改造成與亞東醫院相同等級的教學醫院，他還會在蘆洲興闢醫院，擴充新北市整體醫療量能。

另外，侯友宜也提到，新北現階段已興建60座托老中心，接下來還會在三重興闢「銀新未來城」長照綜合園區，新北長者人數是全國最多，「里里銀髮俱樂部」目標也會在今年達成，他會全力朝這個方向繼續努力，希望能創造在地能就學、就業、樂活、安養。

去年疫情前間新北市府表現也備受關注。侯友宜說，他不像其他首長有公衛背景，不過他重視「團隊」，新北市府當時以專家為背景，讓29個區長做指揮官，調動警察執行疫調工作，當全市指揮系統與步調一致時，就能完成任務，這就是醫療資源雖然沒有台北市多，卻也能快速守住疫情的關鍵。

●打造新北新地標 創造光榮、幸福、歸屬感

侯友宜說，他希望新北也能夠有地標，未必要像101蓋那麼高，但起碼有做出第2個東區，希望能夠遙遙相望。新北市以後的煙火要在淡江大橋放，他不跟101比較，他要跟澳洲雪梨比，要讓這個地方成為台灣地標。

侯友宜提到，現在做的就是打底過程，他很清楚優勢在哪，只要要把建好交通路網，讓建設在新北的中心點，處理掉城市毒瘤，新的地標出來後，馬上人口就會進來，人們就會以新北為榮，不會再說「我想做台北市人」。

●房價高居不下 增加量體滿足居住需求

關於房價，侯友宜提到，這是大家的痛，台灣薪資趕不上房屋漲價，這有很多因素，像是缺工缺料，冰凍三尺非一日之寒，他們60多年前買一個房子只要一百萬，但現在雙北都是上千萬房子，公務人員薪資調漲多少大家都很清楚，所以只要談到高房價，民眾都充滿著無力感。

侯友宜說，中央也不是不知道問題，他也清楚，所以中央的政策他都全力配合，快速完成，中央要求要蓋3.6萬社會住宅，他已經完成1萬戶，有些還在施作，有些還在找地，但其實這樣的比例仍不足，真的要滿足民眾需求，應該要蓋到7萬戶。

侯友宜提到，他這3年做的都更總和就已經超過歷任總和，像縣民大道房屋的拉皮就是很好的示範成果，許多人看見，對都更也就沒有那麼排斥。

不只如此，侯友宜還表示，他也推出租金補貼，許多市民相當滿意，因為可以自由選擇地方，至於包租代管也是好的政策，許多民眾擁有多的房子，不願意釋出，即便有屯房稅、打房策略，但力道都有限。

侯友宜指出，對他來講，現階段就是先從都市建設開始大翻轉，建商若有公益回饋空間，就盡量拿來做回饋做社會住宅，整棟就比較好處理，建商也可以選擇容積轉移金，提供市府資金來買土地興闢社會住宅，當大量餘屋釋出時，房價就會穩定下來，以新北市現在開發面積下來，房價再衝不是不可能，要看原物料跟缺工問題，但如果量體變大，至少可以平衡某部分需求性。

侯友宜說，他40年來沒看過房價下跌，但像是新泰塭仔圳未來完工後，就有空間就能容納10多萬人進駐，再加上他們積極在捷運系統周邊興建2萬多戶的社會住宅，還有升息等因素，相信能能慢慢能將房價穩定下來，用這樣的方式來解決都市型態問題會比較好。

●發展新北多元化產業 創造就業機會

侯友宜提到，他早前就提出三大產業面、六大核心的概念，新北未來將在八里台北港打造智慧物流，淡水則能走科技物流，林口將會是影視產業重鎮，企業會隨著這條沿海線進入新莊副都心，而位在北台灣中心點的新泰塭仔圳可發展科技金融，整條產業鏈就會成形。另外，新店寶高智慧園區會成電動車城，中和灰窯也準備開發醫療生技產業，三峽鶯歌也有豐富的文化產業，就業、薪資問題自然能迎刃而解。

關於吸引年輕人進駐，侯友宜認為，不應與其他縣市作競爭，應該用「共好」來形容，每個城市特色不同，像台北市就很難再有大發展，不過新北腹地還很多，包括尚未開發的樹林麥仔園、柑仔園，新北要有更大型的產業聚落，才能吸引年輕人就業，有錢養育下一代，至於生活便利性比較不會是問題，因為這裡就是北台灣的中心點。

●吸引年輕人進駐新北 托幼、教育、產業發展都是重點

侯友宜說，公私托育聯盟也是新北積極在做的，他們的外托育率是41%，全國最高，也比世界平均比例還要高，新北公共托育今年便可達到120家，全國加起來都沒有新北的一半。

侯友宜表示，除了幼兒教育，技職也是新北相當重視的一環，這是他們城市的重心，很多大老闆也是技職教育出來的，以前的年代大家都在讀大學，但現在又慢慢拉回來讓孩子學技職。

侯友宜說，像是莊敬高職、能仁家商、南強工商、黎明技術學院都越來越多人讀，千萬別小看技職學校，孩子如果想走這條路，要給他們鼓勵，讓小朋友藉由建教合作訓練培養與成長，業者提供資助，市府提供獎金，讓學生無後顧之憂學習。

侯友宜表示，台灣很多很多製造業、模具、汽車硬體、傳統機械產業都是基礎這些都是根，要打好基礎才有一切，也才會有光榮感、幸福感、歸屬感，也期盼能做好教育，將產業鏈擴大，讓年輕人有機會來到新北扎根。

侯友宜最後說，許多事情就是好好做，要相信自己，也要相信下一棒會更好，他會在任內好好規畫，負起責任，他不是政治人物，沒有選票考量，如果拖了，那幾十年都不會改變 他現在看到願景，就是將三個軸心建構起來，都市翻轉，讓新北劣勢變為優勢，讓新北成為北台灣崛起的大都市，不再是附屬城市，新北人就會有光榮感、歸屬感、幸福感。