6成3新北青年想創業 店租過高望之卻步

今年初成立的新北市青年局，今於成立後首次發布青年民調，針對創業、公共事務、對政府表達意見、促進就業方式等表達意向。民調顯示15至40歲青年中，達6成3青年有意創業，但認為租金成本高、缺創業金、缺營運金為主要問題，而租金成本過高佔2成8，被視為主要創業門檻。

新北市青年事務委員會主任委員吳宗憲表示，青年公共事務參與度是社會進步與否關鍵指標，聲音應該被重視，青年局規劃公共事務個案競賽、青年論壇等活動鼓勵年輕族群勇於發聲，未來也將結合「新北VOTE」，透過多元發聲管道減少時間或空間因素對青年公共參與的限制，讓青年一同勾勒美好社會藍圖。

新北市青年局今發布「新北市青年生活及意向調查」。調查顯示居住新北市的青年最希望政府可以提供就業資訊、專業技能訓練與職場見習等服務，打通青年求職就業障礙。在創業主要問題中為複選題，民調顯示6成3具有創業意願青年，認為創業最大挑戰為資金，需克服高租金成本、創業資金短缺及維持營運資金不足等限制。其中2成8視租金過高為主要問題。

參與公共事務中，7成2受訪青年有意願參與。是否願意使用網路向政府反映意見中，有8成青年有意願透過網站表達，但部分青年不願意參與公共事務主要原因為時間因素或缺乏興趣。

青年局長錢念群表示，自己剛踏入職場時也曾對人生方向感到迷惘、亦曾經歷創業的艱辛，更能體會時下青年面對的壓力與挑戰，因此青年局希望成為青年朋友在求學、就業、創業過程中夥伴，並透過調查瞭解青年需求，進而規劃政策、整合各方資源，協助青年朋友發展多元興趣、減少職涯探索成本、克服創業難度。

青年局表示，近期推出市政經理人計畫，更提供管道讓青年為公共政策注入創意，並創造職場競爭力。對創業有興趣的青年朋友則可利用創業貸款紓解創業初期的資金壓力，亦可利用新北創力坊服務空間與不同新創團隊進行交流來激盪新創意。