中華更生少年協會缺經費助少年向善 扶輪社伸援手

中華更生少年協會創立「未來咖啡」，提供更生少年在離開少年監獄後，有地方可以學習一技之長，並遠離原本結交的壞朋友，導正他們的觀念，改過向善，至今已幫助過200位少年。不過協會經費拮据，所幸台北市南東扶輪社了解協會狀況後，捐款20萬元，讓協會暫時得以繼續經營咖啡廳。

新北市一名小偉從小害羞內向，不易與人建立關係，找工作更不容易，因誤信網路打工廣告被詐騙集團利用成為車手，多了幾條詐欺罪。在家人的推薦下來到「未來咖啡」，透過外場學習飲料調製練習與人建立關係，甚至在年初考上中餐丙級證照，成功改過向善。

「未來咖啡」隱藏台北市行天宮附近巷弄中，沒有華麗裝潢、沒有醒目的招牌，卻給人一種像家一樣的溫馨感。未來咖啡不只是一間咖啡廳，它承載著許多更生少年的夢想。

許多更生少年在離開少年觀護所後，因為有司法背景，再加上未成年、未升學，沒有相關工作技能等因素，讓他們在找工作的路途上寸步難行，甚至迫使著許多更生少年最後再次走上不歸路。中華更生少年關懷協會2016年成立「未來咖啡」，提供工作機會給更生少年工作。

未來咖啡讓更生昇華為「重生」，試圖扭轉這些更生少年的命運，透過職業訓練及人際培養，少年不僅能在「未來咖啡」學習到一技之長，還能培養與人合作、溝通協調的能力，讓他們可以再次走入社會，與社會重新接軌。

中華更生少年協會表示，「未來咖啡」採師徒制的方式教導更生少年沖咖啡、製餐的技能，過程中除了需要更生少年的努力不懈，更需要每位師傅的愛心與耐心。也因此，「未來咖啡」很需要志工及咖啡師的投入，在這個像築夢基地的咖啡館中，幫助這些更生少年成就未來的夢。

中華更生少年協會指出，台北市南東扶輪社在2021年因緣際會和更生少年關懷協會的社工林筱帆督導聯繫上，透過林筱帆的介紹，了解到協會在經營未來咖啡時面臨的種種困難。他們不僅人力拮据，館內老舊待整修、日營業額亦常常不足支應營運開銷，加上協會為了能讓更生少年在離開觀護所後就能得到關懷，獲得「接風餐」，導致經費極度缺乏。

中華更生少年協會說，南東扶輪社員事後便投入計畫、經費支持，初步先提供二十萬的經費，用來補助學員考取各項證照課程的學費、烘焙器具的購買及接風餐的愛心待用券等。

中華更生少年關懷協會秘書長江元凱表示，協會多年來培訓多位更生少年考到證照找到就業的方向，大大降低少年走回頭路增加更多社會成本，盼外界更多提供協助讓少年有未來，也希望能有更多善心人士協助，讓他們能繼續將更生少年導回正軌。