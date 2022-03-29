調度站無法設置 北大特區公車班次擬減半

台北客運於北大特區內的學成路調度站因租約即將到期需遷址，但預計遷至國成街，遭北大國小家長認為危及學童安全強力反對，新北市交通局昨召開調度站說明會，仍受當地居民反彈。目前台北客運正評估未來若無法設站後續影響，由於至少有68台公車無法有停車空間，現有11路線班次、預計將減少一半以上。

位在北大特區內的台北客運學成路調度站，因租約到期擬將調度站遷移至國成街，但因國成街旁就是北大國小，公車頻繁進出恐怕危及學童上下課安全，家長認為每天400輛公車進出，嚴重危及學童安全，要求新北市交通局駁回調度站設站申請。

而台北客運與居民針對此事已協商許久仍未有定論，本月21日家長因此趁新北市長侯友宜至台北大學參加活動時當面陳情。

由於學成路調度站目前停放939往北市信義區、941往新店、981往桃園，還有往內科、北市信義路的跳蛙公車，共有11路線公車停放，若北客無法在租約到期前尋獲新的調度站，此11路線恐怕將縮減班次甚至停止營運，將影響北大、三峽、鶯歌民眾搭車需求。

台北客運總經理李建文表示，台北客運致力於提供民眾最好的搭乘感受及便利，但由於調度站難尋，若公車無法找到停車場，勢必需減少營運班次。目前已準備退讓站場作為學童安全通道、社區免費學生專車、出入口限速10公里以下、公車不行駛國成街、申請三岔路口調整時相、不在場站怠速和維修車輛、加強社區溝通等，盡力滿足居民需求。

土樹三鶯議員候選人卓冠廷則認為這起衝突起於新北市府的怠惰。他說居民不反對設調度站，但國成街為住宅用地，為何交通局未協助業者尋適當用地？為何2020年承諾的國成街人行道沒有做？「這起衝突無非是行政機關怠惰結果。無法找出安全和交通需求方案，新北市府責無旁貸。」