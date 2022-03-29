新北推公開課、觀議課數位化 校長直言不想退休就要學

新北教育局投入1.1億為市立學校購買觸控螢幕，搭上生生用平板計畫，並運用數位串連，把課程錄製下來變成公開課，也讓其他老師線上即時給予回饋。沙崙國小校長林惠珍也說，科技快速進步，教師也要追上腳步「不想退休就要學」，鼓勵其他老師使用線上觀議課、還能回放，提升教師專業能力。

新北現已有1800間智慧教室，搭配今年9月到位平板，讓教師用大螢幕，學生用平板上課。除了提升教學硬體外，新北也推動公開課與觀議課數位化，與全球醍摩豆智慧教育研究院 (Global TEAM Model Education Research Institute)簽署MOU，提供總價值約600萬之AI智慧教研中心軟硬體系統，包含AI智能終端機、軟體帳號授權資源及全球共享平台，並協助學校進行師資培訓、技術支援和觀摩示範等。

今天的公開課，是由沙崙國小老師簡曉玲教授六年級的社會課，以「疫情下的生活與學習」為題，帶領學生們從各層面來看疫情影響。原本制式化的學習單，轉換成即時作答、投票，且透過軟體即時運算，老師能掌握即時回饋，學生則說因為有軟體較方便作答，也不會因害羞而不敢表達。

新北教育局長張明文表示，新北自2016年就開始推動公開課，現已每年達9成，現納入數位化軟體，持續發展觀議課系統，讓公開課以文字累積、圖片或影像等數位化方式留下紀錄，像自己在觀課過程中就留下不少評語。