新北擬推囤房稅3.6% 時力呼籲府會別讓市民期望落空
各縣市陸續推動囤房稅，新北市推動自治條例草案，預計2023年對非自住房屋第3戶開徵3.6%囤房稅。時代力量3位市議員擬參選人指出，除了期許市府要拿出更多居住正義政策來回應年輕人的需求，更呼籲新北市議會別打假球，讓市民居住正義的願望再度落空。
新莊區市議員擬參選人吳香君表示，過去4年只看到市議會在2018年選後，就急忙廢止當時上路還不到一年的2.4%囤房稅，讓新北市民的居住正義的期盼一再落空。新北的空屋數逼近13萬戶是全國最高，房價所得比12.13是全國次高，高房價高空屋沉痾嚴重，除了需要市議會別再杯葛或閹割這次的3.6%囤房稅，更期許市府拿出更多對策。
板橋區市議員擬參選人彭盛韶表示，新北有許多在雙北工作的年輕人，社會住宅需求可說是全國最大，市府2018年後卻停止新建，直到今年選舉年才又在汐止喊900戶社宅。此外，財政部日前調查各縣市是否贊成修法提高囤房稅率，新北市也表態反對，卻沒有拿出其他鼓勵公屋釋出的具體措施，讓市民困惑不已。
彭盛韶指出，新北市是由國民黨完全執政，連同中央加在一起，對囤房稅率卻有三種態度，從國民黨立院黨團說要修法提高到5%，市府卻反對修法而提了3.6%，議會黨團總召周勝考更是直接什麼都不要。究竟是在玩兩手策略，還是地方建商利益太誘人，請府會說清楚，不要繼續放任新北空屋囤房傷害居住正義。
三重、蘆洲區市議員擬參選人王景弘表示，資訊透明對杜絕房市炒作非常重要，但相較於台北市會公布建商違規大戶的名單，新北市卻查不到相關資訊，不僅讓違規大戶逃過社會監督，更使市民難以趨吉避凶。
針對中央與地方是否同調，王景弘也點名民進黨團總召陳啟能，囤房稅是民進黨政府目前正在推動的政策，地方議員實在不應唱和建商「轉嫁租金」的論調來杯葛自治條例。要如何防止轉嫁，時代力量的修法版本早有對策，就是有出租事實就予以減稅，歡迎陳啟能參考並在議會審查自治條例時具體提案納入，這才是推動新北市囤房稅負責任的做法。
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