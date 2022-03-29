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藍綠議員批寄生市府 黃瀞瑩：傳說中的藍綠合？

聯合報 / 記者胡瑞玲／台北即時報導
北市議員游淑慧近日再度接獲民眾檢舉，質疑大台北公車輪播的影片「居然又是民眾黨參選人黃瀞瑩！」圖／截自北市議員游淑慧臉書
北市議員游淑慧近日再度接獲民眾檢舉，質疑大台北公車輪播的影片「居然又是民眾黨參選人黃瀞瑩！」圖／截自北市議員游淑慧臉書

北市議員選戰年底登場，台北市長、民眾黨黨主席柯文哲頻遭質疑寄生市府，現又傳出大台北公車輪播的宣導影片竟是民眾黨參選人黃瀞瑩，引發藍綠議員不滿，北市議員簡舒培痛批這麼行政不中立的事情，北市府都看不到？議員游淑慧說，公部門資源濫用真的需要監督；黃瀞瑩表示，難不成是傳說中的「藍白合」。

「學姊」黃瀞瑩先前就遭議員王浩等人質疑，過去擔任市府副發言人的「宣傳人形立牌」仍被北市聯合醫院拿出來宣導，今又被指出，公車上也有學姊宣導交通的輪播影片，再度遭質疑寄生市府。

簡舒培及游淑慧都在臉書發出相關評論，簡舒培痛批，其他黨派議員或參選人光是穿著個人選舉背心，在捷運附近拜票，就會被捷運人員「關心」，要求不能靠捷運太近，結果民眾黨參選人大辣辣出現在市政宣導影片。

游淑慧也接獲民眾檢舉，游指出，民眾黨黨政不分情況誇張，質疑北市政風處內控機制失靈，公部門資源濫用真的需要監督，「連一般市民都看不下去了」，直指柯文哲寄生戰法已過頭，吃相太難看。

對此，黃瀞瑩在個人粉專上傳2張簡舒培與游淑慧的臉書截圖，開玩笑的說，「難不成是傳說中的藍綠合」，並表示謝謝各位現任議員的指教，她會繼續加油勤跑基層。

黃瀞瑩表示，從上周五市政總質詢開始，就不斷有藍綠兩黨的市議員質疑市府行政不中立。黃瀞瑩強調，無論是聯醫看板、上下車宣導刷卡廣告，都是她在市府任職時，為市府政策宣傳的成果，從未出現選舉字樣。

黃瀞瑩認為，前陣子藍營不斷釋出藍白合的消息，如今看起來應該是「藍綠合」吧。

民眾黨議員參選人黃瀞瑩僅表示，難道是傳說中的藍綠合。圖／截自民眾黨議員參選人黃瀞瑩臉書
民眾黨議員參選人黃瀞瑩僅表示，難道是傳說中的藍綠合。圖／截自民眾黨議員參選人黃瀞瑩臉書

黃瀞瑩 北市 簡舒培

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