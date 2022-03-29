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政治不要凌駕專業？許淑華嗆柯文哲「防疫不是預言」

聯合報 / 記者楊正海／台北即時報導
圖／取自許淑華臉書。
圖／取自許淑華臉書。

台北市長柯文哲曾預吿「4月疫情將反撲」，日前在議會備詢時被市議員許淑華在當面怒嗆、斥「閉嘴」；國內本土疫情再度死灰復燃；柯文哲昨天被問到時說，「再怎麼樣我也是台大醫學院外科教授」反酸許淑華「政治不要凌駕專業」。

不過，許淑華今天也回嗆，防疫不是用預言來判斷；請柯市長好好帶領團隊的守住台北，不要傲慢地說「我是醫師我說得算」，而是必須拿出論證的態度，所以不要耍嘴皮子，在防疫記者會上花時間做對防疫無益的示威。

許淑華指出，監督市政是她的職責。在大數據為主題的演講中，柯文哲談到城市治理需要用大數據、並且預期四月疫情會反撲。疫情感染途徑是有路徑演算法分析，與模組研究，市長在記者會上說自己是專家，想必市長一定很清楚知道吧。

許淑華說，希望疫情可以控制，但如果疫情可被預期的發生，應該要提前做配套措施。所以在市長言論一出，辦公室就很認真詢問衛生局數據的輪廓、以及接下來相關單位預備怎麼進行。

許淑華表示，她在議場上質詢是希望市長把理由向民眾說清楚。但追問了一個禮拜，上週五在議場上市長回應沒有大數據，是專業推斷。但身為醫師該非常清楚，沒有數據光憑所謂專業直覺的想法本身在科學上就會被質疑。一向強調科學、數據的市長應該明白。

許淑華表示，市長的確是身為醫師，但傳染疾病本身就牽涉到科技與社會，類似概念這幾年不斷被強調，要把民眾跟公民帶入科學本身思考，審議式民主也是常用的方式，讓大家具備客觀資料後的討論。不要憑一句專業判斷、就要民眾不問其他的接受、甚至害怕，所以她才追問憑據。

許淑華指出，現在是政府好好控制疫情，讓大家趕快可以放寬生活限制，讓台灣經濟繼續向前，社會恢復正常生活秩序，這是最重要的事情。

許淑華 疫情 柯文哲

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