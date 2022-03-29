公幼廚工薪資與非營利相差6000多元 教育局：已調薪3次

新北市議會民進黨團今開記者會指出，議會去年底審查總預算，市議員李坤城提出附帶決議，要求教育局要將公立幼兒園廚工薪資調漲到跟非營利幼兒園廚工相同水準，但只增加629元，不但藐視議會決議，更漠視廚工權益、影響幼童用餐品質。教育局表示，從2017年已調薪3次，若一次增加預算，會造成財政壓力。

根據統計，2021年公幼廚工每月薪資2萬4879元，非營利幼兒園薪資3萬1000元。今年公幼廚工薪資調漲為2萬5874元，但跟非營利每月3萬2240元相比，仍有6366元的差距。

總召陳啟能表示，新北市公立幼兒園廚工有473人，教育局聲稱已將公幼廚工的薪資調整為2萬5874元，比原本的薪資調漲近900元，但今年基本薪資調升為2萬5250元，教育局實質上只調整4%、約629元，教育局事後卻發公文表示有協助調幅900元，與事實不符。

副召李倩萍認為，公幼廚工除了要準備幼兒的餐點外，還會被要求要清掃校園等行政事務，工作繁重，在同工不同酬的狀況下，公幼廚工的流動率非常高，也造成餐飲供應品質不穩定，最後受害的還是就讀公幼的幼童。李倩萍也要求教育局：應重視所有廚工的勞工權益，給予應有薪資，降低勞動率，保證餐食品質。

李坤城說，教育局說有增加預算，根本是魚目混珠。去年議會審查預算，就提出附帶決議，要求調整公幼廚工薪資，教育局聲稱，若一下薪資調整差異，預算會多一億元，但實際上含新北市所有國高中小的所有廚工643人，每年增加預算約4800萬元，教育局藐視議會在先，又用數字欺瞞，對此應好好回應。

教育局主秘丁雅君表示，公幼跟非營利幼兒園廚工的薪資法規規定不同，非營利是由教育部訂定，費用由家長繳費跟政府負擔，公幼是由政府負擔。其中，公幼法規規定薪資級距，內容獨缺廚工，2017年已經有三次調薪，有健康檢查補助。過程一直在努力，不論從法規或是實質面都有繼續努力。