挨藍綠轟寄生市府 黃瀞瑩：難不成傳說中藍綠合？

年底選戰逼近，台北市長柯文哲屢遭質疑寄生市府，北市議員游淑慧近日再度接獲民眾檢舉，質疑大台北公車輪播的影片「居然又是民眾黨參選人黃瀞瑩！」議員簡舒培也表示，有台北市民坐公車時，看到公車上北市府公運處的市政宣導，繼續大剌剌的幫民眾黨候選人打廣告，忍不住傳了廣告截圖給她。「是啊，這麼行政不中立的事，台北市政府都看不到嗎？！」

由於藍綠議員齊轟行政不中立，黃瀞瑩今天也在臉書酸，難不成是傳說中的「藍綠合」？「謝謝各位現任議員的指教」、「我會繼續加油勤跑基層」、「你們都會成為我的動力」、「讓好事發生在士北。」

議員簡舒培質疑，其他政黨議員或候選人穿著個人背心，在捷運出口拜票，會被捷運工作同仁關心，要求不能靠太近，說是行政中立。然而民眾黨的候選人卻能寄生市政宣導影片，跑遍整個台北市，整個城市根本成了民眾黨的競選總部！「柯文哲不要再說別人抹黑你，這不是黨政不分，甚麼是黨政不分？！這不是寄生市府，什麼是寄生市府？！」

北市府發言人陳智菡表示，此影片是黃瀞瑩於108年在市府擔任副發言人期間所拍攝的影片，協助宣導「公車上下車刷卡」，黃瀞瑩於本府任職時，經常義務性協助對外宣傳事務，成效卓越。

陳智菡說，因影片產權屬於市府所有，本府撙節預算、善加利用向市民宣導。任何人在任何工作只要曾經努力，必然會留下痕跡，黃瀞瑩在北市府的努力，不應也不可能因為選舉被抹滅成一片空白。