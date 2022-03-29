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又寄生市府？公車播學姊宣導影片 議員:民眾黨吃相難看
年底選戰逼近，台北市長柯文哲屢遭質疑寄生市府，北市議員游淑慧近日再度接獲民眾檢舉，質疑大台北公車輪播的影片「居然又是民眾黨參選人黃瀞瑩！」市府發言人陳智菡表示，此影片是黃108年擔任副發言人期間所拍影片，協助宣導「公車上下車刷卡」，因產權屬市府，本府撙節預算、善加利用向市民宣導。
民眾黨參選人學姊黃瀞瑩先前就遭議員王浩等人質疑，過去擔任市府副發言人的「宣傳人形立牌」仍被聯合醫院拿出來宣導，今天再被質疑，公車上也有學姊宣導交通的輪播影片，再度遭質疑寄生市府。
游淑慧說，民眾黨黨政不分情況真誇張，北市政風處內控機制失靈了嗎？還是根本沒有SOP，公部門資源濫用真的需要監督」連一般市民都在意公私分明、連一般市民都看不下去了，柯文哲的寄生戰法已經過頭，太吃相難看。
游提到，一個少將挪用2000元加菜金，就被重判4年半。當一個市長把市府龐大資源， 無所不用其極拿來餵養自己政黨跟子弟兵， 市府內控機制卻僅睜一隻眼閉一隻眼 ， 甚至有的單位還馬屁配合，把公家資源當成人情禮物，何其不公！
游淑慧也說，台北市民在2018年選了一個市長，誰知道變成要順道養一個政黨「唉，現代版的『竊鈎者誅，竊國者侯』！」
對於黃瀞瑩拍攝宣導影片在公車輪播，市府發言人陳智菡表示，此影片是黃瀞瑩於108年在市府擔任副發言人期間所拍攝的影片，協助宣導「公車上下車刷卡」，黃瀞瑩於本府任職時，經常義務性協助對外宣傳事務，成效卓越。
陳智菡說，因影片產權屬於市府所有，本府撙節預算、善加利用向市民宣導。任何人在任何工作只要曾經努力，必然會留下痕跡，黃瀞瑩在北市府的努力，不應也不可能因為選舉被抹滅成一片空白。
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