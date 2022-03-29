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歡樂4月天推兒童節專屬好康 新北租借站可免費借單車

聯合報 / 記者李成蔭／新北即時報導
兒童節適合家庭一起騎單車出遊。圖／新北高灘處提供
兒童節適合家庭一起騎單車出遊。圖／新北高灘處提供

兒童節即將到來，新北高灘處特別與財團法人自行車新文化基金會合作，推出兒童專屬好康，12歲以下兒童只要在兒童節當天中午前至新北各河濱租借站，並依活動流程辦理原地借還，即可享多款單車租借免費。民眾表示，平時就很愛到河濱騎車，如今有免費活動，更要帶孩子或爸媽一同參與。

高灘處說明，12歲（含）以下兒童只要在4月4日兒童節當天上午12時前，在新北河濱各自行車租借站使用FunBike Maji APP辦理原地借還，並於結帳時出示FB、IG分享親子河濱騎車照片，並用電子支付（悠遊卡、麻吉PAY、街口支付、Line PAY），租借3、6、7、8、10號車款一律免費。

新店白先生表示，假日時總會帶著孩子到新北河濱公園騎自行車，如今兒童節有優惠活動，一定會帶孩子去騎車。國小五年級吳姓學生分享，知道有免費優惠活動後，開心的趕緊找爸媽參與。

高灘處表示，新北河濱共有15處自行車租借站，都有提供童車租借，是孩子們兒童節開心玩的好去處，歡迎大小朋友一起走出戶外接近大自然，體驗風光明媚、設施完善的新北河濱公園，除可欣賞河岸美景，也可以騎自行車追風，在歡笑中共度美好休閒時光，並留下美好的回憶。

高灘處提醒，因為目前仍在疫情期間，出入人多的公眾場所時，請民眾仍需多注意自身防護，平時也要養成勤洗手的好習慣，若有發燒或急性呼吸道症狀等身體不適情形，應主動通報1922防疫專線，依照指示就醫檢查。

新店陽光公園單車租借站。圖／新北高灘處提供
新店陽光公園單車租借站。圖／新北高灘處提供
新北高灘處特別與財團法人自行車新文化基金會合作，推出兒童節免費租車好康。圖／新北高灘處提供
新北高灘處特別與財團法人自行車新文化基金會合作，推出兒童節免費租車好康。圖／新北高灘處提供
新北高灘處特別與財團法人自行車新文化基金會合作，推出兒童節免費租車好康。圖／新北高灘處提供
新北高灘處特別與財團法人自行車新文化基金會合作，推出兒童節免費租車好康。圖／新北高灘處提供

新北 自行車 兒童節

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