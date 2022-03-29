江永昌爭取經費改善瓦磘溝 水質淨化廠、遊戲場將完工

中永和瓦磘溝是當地重要水域，不過隨都市發展，水質出現變化並產生惡臭。立委江永昌表示，他過去為此向中央爭取前瞻經費補助工程總金額七成、6727萬，盼能改善水域情形，目前工程中的礫間處理廠已在通水試運轉，可將汙水截流淨化，另外一旁空地也整建為共融遊具區，待安檢通過後即可提供民眾休憩。

瓦磘溝是中永和地區的自然疆界，過去曾是重要的交通運輸水路，沿岸也因此發展成密集的人口聚落，堪稱雙和地區的「母親河」。隨時代更迭，今日僅剩下防洪排水作用，但早期生活廢水排放嚴重影響瓦磘溝水質，因此現正進行「瓦磘溝河道水質及景觀改善工程」，盼能翻轉水環境。

江永昌上周與新北水利局至南山中學附近勘查該工程施工進度並表示，因工程總經費高達9610萬，地方財政無力負擔，所以他在108年向中央積極爭取納入「全國水環境改善計畫」，並於隔年核定補助總金額七成、6727萬。

江永昌指出，為讓瓦磘溝擺脫「臭水溝」惡名，這次工程也在中下游處興建一座「礫間現地曝氣處理場」，將汙水截流淨化後，再排放回河川；同時一併將旁邊空地整理為公園綠地，並設置遊具區、健身設施區，提供當地居民休閒遊憩。

水利局表示，目前水質淨化設施皆已安裝完畢，正在進行3個月試運轉，預計將於今年6月結束測試，待共融式遊戲場器具通過安檢後，即可開放民眾使用。

水利局說明，此水域的整治工程採用現地處利的方式，讓瓦磘溝的汙水可在此段過濾，透過礫間淨化等適當工法將水體進一步淨化後放回河道進行補水，減輕河川污染負荷，透過適合設置水質淨化系統及污水截流設施，預期將河川汙染指數（RPI）降低一個等級。