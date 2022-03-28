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北市抽驗清明應節食品 驚見豆干雙氧水超標

聯合報 / 記者胡瑞玲／台北即時報導
北市在清明連假前抽查應節食品，發現4件產品不符規定，要求業者下架。圖／北市衛生局提供
北市在清明連假前抽查應節食品，發現4件產品不符規定，要求業者下架。圖／北市衛生局提供

清明節將至，北市衛生局在連假前針對潤餅皮專賣店、知名商圈或廟宇周邊祭祀食品販售店、市場等實施清明食品抽驗，總計抽驗35件應節食品，有4件不符合規定，其中2件分別為北市松山區潤餅店及萬華店食品店，衛生局已要求業者將其下架，並裁處北市業者各3萬元罰鍰。

衛生局指出，此次抽驗的35件應節食品，包含潤餅皮10件、餡料15件、米濕粿類食品5件及全素食品5件，檢驗項目有防腐劑、殺菌劑、漂白劑、黃麴毒素、著色劑及動物性成分等。

其中3件豆干製品檢驗出過氧化氫為陽性，不符食品添加物使用範圍及限量暨規格標準，還有1件花生粉檢驗出黃麴毒素超標，不符食品中真菌毒素的限量標準。

衛生局表示，針對不合格產品已要求業者下架，並依違反食安法處理，豆製產品檢出過氧化氫添加物，依違反食安法第18條第1項，將處3萬以上、300萬以下罰鍰。

花生粉檢出黃麴毒素超標，依違反食安法第17條，將要求限期改正，若逾期未改，將處3萬以上、300萬以下罰鍰。

過氧化氫俗稱雙氧水，是家庭中常用的漂白劑及消毒劑，國內規定過氧化氫可使用於食品（麵粉及其製品除外）作為殺菌用途，但最終產品中不得殘留。黃麴毒素則屬致癌物質、具有極高的熱安定性，要在260℃以上高溫才可被消滅。

衛生局呼籲，民眾在選購食品時不要以產品的色澤為取向，購買異常白皙或偏離傳統色澤太多的食品，更要提高警覺，才能降低買到違規食品的風險。

北市在清明連假前抽查應節食品，發現4件產品不符規定，要求業者下架。圖／北市衛生局提供
北市在清明連假前抽查應節食品，發現4件產品不符規定，要求業者下架。圖／北市衛生局提供

衛生局 食安 北市

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