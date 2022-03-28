6產業5面向布局 侯友宜：三環六線將吸引更多人進來

新北市長侯友宜今日召開「新北市產業發展諮詢委員會」，邀集業界工商團體齊聚一堂，並說明市府過去3年以6大產業5個面向，佈局智慧電動車、數位科技、金融科技、生技醫療及綠能產業，帶動招商逾3200億，並創造近8.2萬就業機會。侯認為，產業佈局隨著路網的建置，將吸引更多人進來，將大台北生活圈重心轉移到新北。

侯友宜說，新北現在是翻轉重要時間點，人口多、土地面積大，也北北基桃1000萬人口發展重鎮。過去大家都在想的是以北市為中心，且人均預算新北就比台北少2萬。侯說自2019年起推動招商一條龍，吸引國內外知名企業投資，投資累計逾3200億元，增加近8.2萬就業機會，且三年共促成1154場次國際商談，創造逾80億元商機。

侯友宜認為，隨著路網建置成熟，產業往新北市設總部就會越來越多，因此期望三環六線能夠快速完成，尤其現在面臨缺工缺料、烏俄戰爭等影響，萬大樹林線第二期工程增加65億預算，仍就無法順利發包，不過劣勢就是優勢，新北過去式是台北的衛星城市，現在透過都市規劃、環境提升，才會吸引更多年輕人來。

經發局長何怡明則表示，未來以六大區域建構產業聚落，比如在中和與新店，推動高階醫材、綠能及智慧電動車；結合台北港優勢、林口及淡水的ICT產業資源，發展智慧物流中心；汐止、瑞芳以發展生技資通訊產業；另建立板橋、新五泰及三蘆，為金融與數位科技重鎮；土樹傳產則導入智慧製造；協助三鶯地區陶瓷工藝AI智能化轉型。