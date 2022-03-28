快訊

基隆第二分局長「陰轉陽」染疫 基市警局累計11人確診

6產業5面向布局 侯友宜：三環六線將吸引更多人進來

聯合報 / 記者劉懿萱／新北即時報導
新北市長侯友宜今日召開「新北市產業發展諮詢委員會」，邀集業界工商團體齊聚一堂。記者劉懿萱／攝影
新北市長侯友宜今日召開「新北市產業發展諮詢委員會」，邀集業界工商團體齊聚一堂。記者劉懿萱／攝影

新北市長侯友宜今日召開「新北市產業發展諮詢委員會」，邀集業界工商團體齊聚一堂，並說明市府過去3年以6大產業5個面向，佈局智慧電動車、數位科技、金融科技、生技醫療及綠能產業，帶動招商逾3200億，並創造近8.2萬就業機會。侯認為，產業佈局隨著路網的建置，將吸引更多人進來，將大台北生活圈重心轉移到新北。

侯友宜說，新北現在是翻轉重要時間點，人口多、土地面積大，也北北基桃1000萬人口發展重鎮。過去大家都在想的是以北市為中心，且人均預算新北就比台北少2萬。侯說自2019年起推動招商一條龍，吸引國內外知名企業投資，投資累計逾3200億元，增加近8.2萬就業機會，且三年共促成1154場次國際商談，創造逾80億元商機。

侯友宜認為，隨著路網建置成熟，產業往新北市設總部就會越來越多，因此期望三環六線能夠快速完成，尤其現在面臨缺工缺料、烏俄戰爭等影響，萬大樹林線第二期工程增加65億預算，仍就無法順利發包，不過劣勢就是優勢，新北過去式是台北的衛星城市，現在透過都市規劃、環境提升，才會吸引更多年輕人來。

經發局長何怡明則表示，未來以六大區域建構產業聚落，比如在中和與新店，推動高階醫材、綠能及智慧電動車；結合台北港優勢、林口及淡水的ICT產業資源，發展智慧物流中心；汐止、瑞芳以發展生技資通訊產業；另建立板橋、新五泰及三蘆，為金融與數位科技重鎮；土樹傳產則導入智慧製造；協助三鶯地區陶瓷工藝AI智能化轉型。

何指出，寶高智慧產業園區1期招商有成，一期進駐率近9成5，預計每年創造128億元產值，並且已啟動二期開發作業；還包含林口工一產專區、瑞芳第二產業園區及民間園區開發規劃也持續進行，盼滿足企業對產業空間的需求。

新北市長侯友宜說明市府過去3年以6大產業5個面向，佈局智慧電動車、數位科技、金融科技、生技醫療及綠能產業，帶動招商逾3200億，並創造近8.2萬就業機會。記者劉懿萱／攝影
新北市長侯友宜說明市府過去3年以6大產業5個面向，佈局智慧電動車、數位科技、金融科技、生技醫療及綠能產業，帶動招商逾3200億，並創造近8.2萬就業機會。記者劉懿萱／攝影

侯友宜 瑞芳

延伸閱讀

侯友宜選連任攻2024？ 柯文哲：作為國民黨王牌應很為難

義務役是否延長？ 侯友宜：政治不該凌駕專業

基隆警匡列影響新北警力？ 侯友宜：調配得宜都能應付

常態停電惹議 侯友宜：人民要的就是「不要給我停電」

相關新聞

北市新興菸品管理自治條例上路 首日33件違規罰29.8萬

台北市新興菸品管理自治條例昨日上路，北市衛生局與警察局針對列管的60家菸品實體店面、夜市、商圈及攤販展開聯合稽查，若違規...

軌道失火還讓18輛列車通過 北捷：都有防火規範

台北捷運一部淡水信義線列車3月11日行經台大醫院站時冒出火燒濃煙，北捷稱4分鐘內排除，事後卻遭爆花了近1小時才滅火，還有...

新北產業發展諮詢委員會 侯友宜拋六大區域產業核心

新北市長侯友宜今（28）日主持召開「新北市產業發展諮詢委員會」2022年第一次會議，邀集工商團體領袖齊聚一堂。他向委員說...

議員嗆管好嘴...柯文哲反嗆：政治別凌駕專業 叫我閉嘴？

台北市長柯文哲日前曾預言，台灣4月恐出現疫情大反撲，但因當時沒有太多跡象，北市議員許淑華25日施政質詢時，要求柯文哲管好...

預言4月疫情大反撲成真？ 柯文哲：取決邊境防疫多嚴格

疫情又開始升溫，台北市長柯文哲先前曾預測，台灣4月疫情將再反撲。柯文哲今天表示，4月疫情會不會復發，取決於台灣的邊境政策...

6產業5面向布局 侯友宜：三環六線將吸引更多人進來

新北市長侯友宜今日召開「新北市產業發展諮詢委員會」，邀集業界工商團體齊聚一堂，並說明市府過去3年以6大產業5個面向，佈局...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。