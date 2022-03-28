新莊運動公園、新店綠湖公園地下停車場 力拚今年完工

新北近年持續建置停車場以改善停車空間，其中新莊運動公園地下停車場是新北近年規模最大前瞻停車場，新店綠湖公園地下停車場則是該區唯一前瞻計畫停車場。新北市副市長陳純敬表示，兩工地在疫情期間訂定三級警戒工作守則，維持一定工率施工，都要力拚今年完工。

陳純敬今上午分別前往兩停車場視察並表示，新莊運動公園地下停車場經費達9億1653萬元，是新北市近年來規模最大的前瞻停車場工程。他指出，工地在疫情期間訂定三級警戒工作守則，團隊都落實防疫相關規範並維持一定工率施工，兩停車場都要力拚今年完工。

交通局副局長金肇安指出，新莊運動公園地下停車場工程規劃為地下3層，完工後共可提供636格小型車位、140格機車停車位，前年7月動工後，陸續遭遇工區管線遷移和台北港歲修等因素，致工程進度稍受影響，但交通局與施工團隊全力加強監造，在確保工程品質之餘也讓工程進度得以超前，力拚今年7月完工。