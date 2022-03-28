快訊

基隆第二分局長「陰轉陽」染疫 基市警局累計11人確診

聽新聞
test
0:00 / 0:00

新莊運動公園、新店綠湖公園地下停車場 力拚今年完工

聯合報 / 記者李成蔭張睿廷／新北即時報導
新北市副市長陳純敬今天上午視察新店綠湖公園停車場工程。圖／新北交通局提供
新北市副市長陳純敬今天上午視察新店綠湖公園停車場工程。圖／新北交通局提供

新北近年持續建置停車場以改善停車空間，其中新莊運動公園地下停車場是新北近年規模最大前瞻停車場，新店綠湖公園地下停車場則是該區唯一前瞻計畫停車場。新北市副市長陳純敬表示，兩工地在疫情期間訂定三級警戒工作守則，維持一定工率施工，都要力拚今年完工。

陳純敬今上午分別前往兩停車場視察並表示，新莊運動公園地下停車場經費達9億1653萬元，是新北市近年來規模最大的前瞻停車場工程。他指出，工地在疫情期間訂定三級警戒工作守則，團隊都落實防疫相關規範並維持一定工率施工，兩停車場都要力拚今年完工。

交通局副局長金肇安指出，新莊運動公園地下停車場工程規劃為地下3層，完工後共可提供636格小型車位、140格機車停車位，前年7月動工後，陸續遭遇工區管線遷移和台北港歲修等因素，致工程進度稍受影響，但交通局與施工團隊全力加強監造，在確保工程品質之餘也讓工程進度得以超前，力拚今年7月完工。

交通局停車管理科長蔡柏坤表示，新店綠湖公園地下停車場工程是新店區唯一前瞻計畫停車場，利用裕隆公司於整體開發案內承諾改建的綠湖生態公園以闢建地下停車場，紓解當地停車問題。工程經費4億594萬1852元，結構體採預鑄柱工法，具品質管控佳及不受天候影響進度特性；規劃358個汽車位、47個機車位，同樣在前年7月動工，預計今年11月底完工、明年4月啟用；目前工程進度為74.45%，微幅超前。

新莊運動公園停車場工程進度超前，預計今年７月完工。圖／新北交通局提供
新莊運動公園停車場工程進度超前，預計今年７月完工。圖／新北交通局提供
新北市副市長陳純敬視察新莊運動公園停車場工程。圖／新北交通局提供
新北市副市長陳純敬視察新莊運動公園停車場工程。圖／新北交通局提供

停車場 疫情

延伸閱讀

新北攜手民間企業、7所大專院校 成立基地扎根AI教育

新店、雙和卸貨車位 4/1起智慧管理增周轉率

自來水延管路面復平工程開工 東勢普及率提升至8成2

高雄工程蟑螂索百萬工程費後人間蒸發 屋主氣炸

相關新聞

北市新興菸品管理自治條例上路 首日33件違規罰29.8萬

台北市新興菸品管理自治條例昨日上路，北市衛生局與警察局針對列管的60家菸品實體店面、夜市、商圈及攤販展開聯合稽查，若違規...

軌道失火還讓18輛列車通過 北捷：都有防火規範

台北捷運一部淡水信義線列車3月11日行經台大醫院站時冒出火燒濃煙，北捷稱4分鐘內排除，事後卻遭爆花了近1小時才滅火，還有...

新北產業發展諮詢委員會 侯友宜拋六大區域產業核心

新北市長侯友宜今（28）日主持召開「新北市產業發展諮詢委員會」2022年第一次會議，邀集工商團體領袖齊聚一堂。他向委員說...

議員嗆管好嘴...柯文哲反嗆：政治別凌駕專業 叫我閉嘴？

台北市長柯文哲日前曾預言，台灣4月恐出現疫情大反撲，但因當時沒有太多跡象，北市議員許淑華25日施政質詢時，要求柯文哲管好...

預言4月疫情大反撲成真？ 柯文哲：取決邊境防疫多嚴格

疫情又開始升溫，台北市長柯文哲先前曾預測，台灣4月疫情將再反撲。柯文哲今天表示，4月疫情會不會復發，取決於台灣的邊境政策...

6產業5面向布局 侯友宜：三環六線將吸引更多人進來

新北市長侯友宜今日召開「新北市產業發展諮詢委員會」，邀集業界工商團體齊聚一堂，並說明市府過去3年以6大產業5個面向，佈局...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。