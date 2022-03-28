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新莊運動公園、新店綠湖公園地下停車場 力拚今年完工
新北近年持續建置停車場以改善停車空間，其中新莊運動公園地下停車場是新北近年規模最大前瞻停車場，新店綠湖公園地下停車場則是該區唯一前瞻計畫停車場。新北市副市長陳純敬表示，兩工地在疫情期間訂定三級警戒工作守則，維持一定工率施工，都要力拚今年完工。
陳純敬今上午分別前往兩停車場視察並表示，新莊運動公園地下停車場經費達9億1653萬元，是新北市近年來規模最大的前瞻停車場工程。他指出，工地在疫情期間訂定三級警戒工作守則，團隊都落實防疫相關規範並維持一定工率施工，兩停車場都要力拚今年完工。
交通局副局長金肇安指出，新莊運動公園地下停車場工程規劃為地下3層，完工後共可提供636格小型車位、140格機車停車位，前年7月動工後，陸續遭遇工區管線遷移和台北港歲修等因素，致工程進度稍受影響，但交通局與施工團隊全力加強監造，在確保工程品質之餘也讓工程進度得以超前，力拚今年7月完工。
交通局停車管理科長蔡柏坤表示，新店綠湖公園地下停車場工程是新店區唯一前瞻計畫停車場，利用裕隆公司於整體開發案內承諾改建的綠湖生態公園以闢建地下停車場，紓解當地停車問題。工程經費4億594萬1852元，結構體採預鑄柱工法，具品質管控佳及不受天候影響進度特性；規劃358個汽車位、47個機車位，同樣在前年7月動工，預計今年11月底完工、明年4月啟用；目前工程進度為74.45%，微幅超前。
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