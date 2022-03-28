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軌道失火還讓18輛列車通過 北捷：都有防火規範

聯合報 / 記者胡瑞玲／台北即時報導
北捷今指出，電聯車相關機件設備、軌道均有防火規範，加熱至攝氏760度，45分鐘內不會塌陷，列車通過不影響安全。圖／北捷提供
北捷今指出，電聯車相關機件設備、軌道均有防火規範，加熱至攝氏760度，45分鐘內不會塌陷，列車通過不影響安全。圖／北捷提供

北捷運一部淡水信義線列車3月11日行經台大醫院站時冒出火燒濃煙，北捷稱4分鐘內排除，事後卻遭爆花了近1小時才滅火，還有10多班列車冒險通過火源，北捷今強調，電聯車相關機件設備、軌道均有防火規範，加熱至攝氏760度，45分鐘內不會塌陷，列車通過不影響安全。

北市議員苗博雅日前指出，北捷列車直駛隧道軌道火源事件爆出後，對外謊稱4分鐘內排除，但她調閱相關資料後發後，火警從初始被回報導最後真正滅火，實際花了57分鐘，期間還有16班列車直駛通過火源，質疑北捷未依照SOP處理。

北捷今下午召開記者會還原當時情況，3月11日當天，中正紀念堂站往台大醫院站列車的司機回報軌道上有火花，行控中心與司機確認火花約20公分、軌道旁無其他可燃物、且火花可控制無擴大可能，行控中人綜合研判列車通過區域風險小於讓列車停滯於隧道內，因此指派站長現場監控，指揮列車慢速通過。

北捷說明，此次事件異常原因是「軌道絕緣基鈑模組絕緣功能失效」，導致電流通道地上產生熱能，造成單一基鈑的包覆橡膠悶燒，但不影響系統安全。

北捷表示，根據過往經驗，橡膠燒盡後就會熄滅，事發當下行控中心指揮3部列車司機員下軌道滅火，從發現火花到基鈑橡膠燒盡共花57分鐘處理，期間有18部列車在現場人員安全警戒下通過該區段；從事件發生到夜間完成基鈑更換，處理時間約19小時6分鐘。

北捷指出，高運量電聯車皆符合防火耐燃相關規範，以淡水信義線列車為例，電聯車依照「381型電聯車系統工程特別技術規範」、「301型電聯車系統工程特別技術規範」，轉向架及車下設備材質都是高燃點金屬，另其餘非金屬電器元件及電纜均符合防火耐燃，低煙無毒規範。

另為確保民眾搭乘安全，電聯車地板設計須符合在車廂滿載旅客時，加熱至攝氏760度，45分鐘內地板不可塌陷的規範，可有效阻絕火源於車廂外；若軌道火源可控，會依電聯車防火設計規範及參照國際同業作法，電聯車通過時不會影響安全。

北捷一部淡水信義線列車3月11日行經台大醫院站時冒出火燒濃煙，北捷稱4分鐘內排除，事後卻遭爆花了近1小時才滅火，遭質疑罔顧民眾生命安全。圖／北捷提供
北捷一部淡水信義線列車3月11日行經台大醫院站時冒出火燒濃煙，北捷稱4分鐘內排除，事後卻遭爆花了近1小時才滅火，遭質疑罔顧民眾生命安全。圖／北捷提供

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