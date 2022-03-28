一碗冰還債六千萬 汐止剉冰女王藝術過生活

背了六千萬的債，卻靠著賣剉冰把錢還清，人生大逆轉，汐止區觀光夜市的剉冰女王邱珉，年輕時因為做生意，欠債六千萬，人生跌到了谷底，不過，她靠著賣剉冰，還有從小學的藝術美感，因藝術是舒壓好朋友，並研發出了沙龍冰，一天甚至可以賣出上千碗，還清債務也成了名符其實的剉冰女王。

靠著一碗碗的冰品，負債千萬的邱珉搖身一變成了剉冰女王，夏天熱賣店裡頭幾乎坐無虛席，冬天也沒閒著賣紅豆湯、燒仙草一樣很多人愛，27年前就因為做生意被騙，儘管人生低潮，被六千萬的債務壓的喘不過氣，卻自覺不能沒有工作賺錢，邱珉選擇在當時的汐止觀光夜市15號賣起剉冰，也成了她起死回生的地方。

剉冰女王邱珉說，每一個人的人生都有不同的際遇，84年投資在貿易界，那時候算是很大的負債，面臨了很多人生的考驗，比如說負了很大的一筆債務好幾千萬，再來還要面臨官司的問題，還有貨要怎麼出去，面對週邊親朋好友借的資金等等，那時必須做很大的決定，所以，在84年5月9日決定跳票，跟著同年的8月就面臨官司，當時別無選擇必須工作有收入，那時開始思考要做什麼讓自己能很快的有一筆資金去還債。

邱珉也說，決定賣冰後也找到了當時汐止觀光夜市15號，但是從來沒有做過生意，發現沒有想像中的容易，煮糖水、煮料都不會，自己研究了半年，顧的了前台顧不了後台，常常料都煮糊了，隔一年才請了媽媽幫忙顧後台，請教怎麼煮糖水、紅豆、綠豆、花豆等料，一路走來真的要謝謝最珍貴的媽媽，還有家人在最困難的時候義不容辭幫忙。

從小學美術繪畫，熱愛藝術，卻從沒想到有一天會投入餐飲業，門外漢的她，一開始連炒糖、備料等等都不會，後來日夜學習，還有家人支持，直到後來又加入了自己的藝術長才研發創意冰品，出了沙龍冰，像是以芒果為基底的蝶戀冰夏天熱賣，還逐年換造型，這幾年冰品也充滿童趣，一款浮生一夢蝶戀冰，多了玩偶，上頭還添加眼睛、手等裝飾，剉冰女王冰品不忘用藝術妝點。

邱珉指出，如果只是走傳統冰品很難超越其他人有更好的業績，債務好幾千萬該怎麼去處理，所以，就想到如何在產品上去創作，所以創作了一系列的沙龍冰，第一個推出的就是芒果黃金沙龍冰，後來陸續推出十幾款，特殊的冰品也受到消費者喜歡，業績節節上升，也讓自己從平民成了剉冰女王。

冰品好看又好吃，在汐止落腳近三十年，也吸引不少死忠顧客，從背負六千萬的人生中逆轉，儘管一開始什麼都不會，身為單親媽媽的他，卻帶著當時年紀還很小的兒子一路走過來，而邱珉這過程中，則是一直都沒有把最愛的畫筆放下，即使在人生最黑暗時，也將畫畫當成舒壓的管道。所以，不是重拾畫筆，而是一直都沒有放下過，儘管還債創業忙的一天只睡幾個小時。

邱珉說，藝術是舒壓好朋友，把一些心境都畫下來，像是這個結，正代表著當時心裡糾結的心理，也有一點，讓她很自豪，就是用色不會因為人生不如意而灰暗，一直都是喜歡明亮的色彩。