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擷取雙溪自然食材 秘境手工酵素遊客愛

觀天下 / 記者陳郁薇／雙溪報導
雙溪外柑里一間農莊老闆擷取在地無毒及友善的食材，透過18個月的自然發酵釀造出手工酵素。 圖／觀天下有線電視提供
雙溪外柑里一間農莊老闆擷取在地無毒及友善的食材，透過18個月的自然發酵釀造出手工酵素。 圖／觀天下有線電視提供

雙溪外柑里一間農莊老闆看上雙溪無汙染的天然環境，擷取在地無毒及友善的食材，透過18個月的自然發酵釀造出手工酵素，也讓這位自然食物採集人與雙溪地方有了深厚而友善的連結，不少遊客也因此慕名而來，品嚐這天然的酵素。

一走進位在外柑一處秘境農莊的天然發酵室，就可以聞到一股濃濃的發酵的果香味，農莊主人周明奇15年前從暖暖到雙溪定居下來，看上雙溪的好山好水好自然，因此蓋起農莊手工釀造酵素，還收購雙溪在地小農的無毒蔬果，歷經18個月的發酵，才有這一瓶瓶口感醇厚的酵素。

周明奇是農莊主人，是自然食物酵素的創作者，曾經因為忙碌怠慢了身體和生活，決定遠離都市從雙溪的慢生活開始，因為嚮往從前順天自足的生活態度，以食物作為創作，專注食物的發酵，用好食物，在好環境裡，釀製風味醇厚的自然酵素。

農莊主人周明奇說，原生果實從純淨土地取得，天然微生物將自然蔬果、植物釀製轉化，豐富氨基酸、有機酸、醋酸菌、維生素、礦物質和醣類，是活性酵素飽滿的營養價值。手作釀造保留自然食物的營養，不需無關的添加，回歸自然、樸實慢養，這也是周明奇一直以來的堅持，也讓他的自然釀造的酵素讓不少人慕名而來。

遊客孫蓉蓉說，第一次喝到這麼醇厚的酵素，而且取材自在地有機小農，自然地採集和手工釀造，也讓這酵素有著獨特風味，也值得品嚐。

酵素

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