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復育淡海公園綠地 500位志工種萬棵樹苗

觀天下 / 記者許端驛／淡水報導
台北市南雅扶輪社募集500位植樹志工，在新市鎮海岸堤防公園綠地，復育9999棵樹木花草。 圖／紅樹林有線電視提供
台北市南雅扶輪社募集500位植樹志工，在新市鎮海岸堤防公園綠地，復育9999棵樹木花草。 圖／紅樹林有線電視提供

台北市南雅扶輪社熱心認養新北市政府所屬的公園地，在淡水號召、學校及網路募集500位植樹志工，在新市鎮海岸堤防公園綠地，復育9999棵樹木花草，塑造淡海生態綠廊，一起修復的海岸與流域生態環境。

南雅扶輪社長陳信隆表示，淡海255地號位於淡水通往海尾子的海堤與水管公園之間的公園綠地，多年來呈現荒地狀態。台北市南雅扶輪社和澳門友誼扶輪社號召台南菁英扶輪社、台北南海、南港、南天、南西、南茂、天一、新世代扶輪社偕同淡水在地的淡海、滬尾、淡水等扶輪社，催生淡海255地號公園綠地的生態復育，這個地點串連了都市綠帶與水域藍帶重要區域，對生態環境的影響甚大，現場許多市議員立委也都到場參與。

南雅扶輪社前社長郭英釗建築師表示，土地認養規劃過程中，有關植樹規定、樹種挑選及植栽養護的澆灌用水等，與主管單位新北市政府養工處幾經會勘與協商才逐步克服所有問題，整個計畫希望資源再生，以環保低碳和生態復育造林為目標，在現有資源裡創造環境的最大受益，經過大半年的努力，在2022年2月14日完成簽約認養，並規劃在3月19日舉辦種樹活動，開啟植樹復育的契機。

而長期推動公司田溪環境教育的老師陳江河表示，這塊土地在淡海新市鎮開發之前原為海岸潮間帶的環境，包含珊瑚、綠蠵龜等都曾棲息在此。而1994年新市鎮開始動工，因汙水處理場等公共設施用地需求，才以築堤填海造陸方式形成大片土地，卻也讓自然的海岸消失，生物失去棲息的地方。

這次的復育行動期待能推動這塊土地早日能成為一片綠林，還給生物一處賴以生存的棲所，也彌補了填海造陸所犧牲的海岸濕地生態環境，這是開發過程中提供的一個補償機會，對淡海新市鎮的城市規劃是相當具有前瞻的思維，並接續以二年期推動環境志工培訓，進行生態觀測與維護，讓更多民間力量投入環境關懷。

淡水區長巫宗仁表示，這次種樹計畫是公私協力合作的展現，連結了台灣種樹30年計畫聯盟、新北市淡水休閒農業協會、台北藝術大學USR藝術社會實踐中心、淡江大學永續發展與社會創新中心、荒野保護協會、淡水公司田溪水環境巡守隊等團體跨界的社團學校資源專業合作，未來也將持續推動二年期的環境教育活動，邀請淡水各機關里鄰、學校師生及社區居民參與響應，希望讓新市鎮的開發前景也能呼應環境永續的責任，促進平衡的發展，讓淡水城市風貌添亮點。

淡水 認養

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