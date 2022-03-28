議員嗆管好嘴...柯文哲反嗆：政治別凌駕專業 叫我閉嘴？

台北市長柯文哲日前曾預言，台灣4月恐出現疫情大反撲，但因當時沒有太多跡象，北市議員許淑華25日施政質詢時，要求柯文哲管好自己的嘴。不過因這兩天本土疫情升溫，使網友認為柯文哲預言成真，柯文哲今天反嗆「政治不要凌駕專業」，「你(議員)不是醫療人員，叫我閉嘴？」「我是乖乖閉嘴，不過心裡想，拜託，我還是專業人士。」

柯文哲今天主持防疫記者會，媒體問柯，先前議員要他閉嘴，針對先前預言4月疫情反撲一事，柯文哲表示，這也不是預言準不準，通常是呼籲要小心、注意，但是政治不要凌駕專業。

柯說，再怎麼樣，他也是台大醫學院外科教授，你不是醫療人員叫我閉嘴，他是乖乖閉嘴啦，但心裡想說「拜託我是專業人士」，他還是重症專家，所以不要政治凌駕專業。