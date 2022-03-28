東北角聯外道改善 雙澳公路品質看的到

東北角地區常年潮濕多雨，多條重要的聯外道路都很久沒有重整，在中央及地方政府經費挹注下，共花費八千多萬元，逐漸改善包括雙澳公路、北42縣道等道路品質及側溝排水系統改善，市議員林裔綺也關心改善後的道路品質，讓整體行車安全更有保障。

新北市議員林裔綺說，連接雙溪區三港里和貢寮澳底地區的雙澳公路，三十幾年沒有全面刨鋪，路面龜裂不堪，再加上有些路段路幅較小，行車安全有疑慮，這次新北市政府除了將雙澳公路部分路段全面刨鋪，側溝也全面增設溝蓋，讓整體行車安全更有保障。

包括雙澳公路在內，另外還有北42縣道，也就是雙溪外柑里到坪林區的連絡道，也是很久沒有重鋪，道路品質差強人意，這次在中央及地方政府共斥資八千萬元在路面平整部分下了很大的工夫。