預言4月疫情大反撲成真？ 柯文哲：取決邊境防疫多嚴格

疫情又開始升溫，台北市長柯文哲先前曾預測，台灣4月疫情將再反撲。柯文哲今天表示，4月疫情會不會復發，取決於台灣的邊境政策，以前入境隔離要14天，依照科學，絕大多數卻診會在14天內，隔離時都會被攔下來，因中間也有做好幾次PCR，確診幾乎都可以攔得下來。

柯文哲說，現在入境隔離降至十天，就開始會有漏網之魚跑出去，若現在入境每天確診100例，這還是航班關掉75％的狀況，若航班往上增加，入境確診還是應加，還有檢疫檢到若從十天再往下降，漏網之魚會更多。

所以疫情會不會在四月爆發，柯說，還是取決於邊境防疫要多嚴格，如果他決定的話，將來要縮減，更保守的話，可能不要一下子十天降至七天，可先從十天降成九天、九天變八天慢慢將，看社會的承受度如何，看邊境的嚴格程度，決定社區感染有多嚴重。「四月會爆發，這一條不一定，取決於中央對邊境管制的嚴格程度」。